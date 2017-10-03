У приватному університеті Києва "куратор" вимагав $1 тис за поновлення на навчанні

Члена вищої ради вишу затримали під час одержання ним неправомірної вигоди

Правоохоронці затримали члена вищої ради приватного вищого навчального закладу Києва за те, що він вимагав гроші за поновлення на навчанні.

"Член вищої ради приватного вищого навчального закладу міста допомагав студентам "навчатися", вимагаючи хабарі за своє "кураторство", - повідомляє прес-служба Нацполіції.

Оперативники зафіксували факт вимагання та одержання чоловіком неправомірної вигоди. Щоб студент відновив своє навчання у медуніверсітеті, його мати повинна була сплатити тисячу доларів "благодійного внеску".

9 березня біля ринку "Деміївський" правоохоронці затримали члена вищої ради вишу під час одержання ним неправомірної вигоди.

У затриманого вилучили 500 доларів США – останній "транш" обумовленої суми. Отримані гроші він повинен був передати посадовцю медичного університету.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

В рамках кримінального провадження проводяться заходи із встановлення посадових осіб вищих навчальних закладів, які також можуть бути причетні до хабарництва.

Нагадаємо, що в середу, 4 січня, в Києві затримали першого проректора Київської державної академії водного транспорту ім. Сагайдачного Анатолія Горбаня.