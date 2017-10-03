У приватному університеті Києва "куратор" вимагав $1 тис за поновлення на навчанні
"Член вищої ради приватного вищого навчального закладу міста допомагав студентам "навчатися", вимагаючи хабарі за своє "кураторство", - повідомляє прес-служба Нацполіції.
Оперативники зафіксували факт вимагання та одержання чоловіком неправомірної вигоди. Щоб студент відновив своє навчання у медуніверсітеті, його мати повинна була сплатити тисячу доларів "благодійного внеску".
9 березня біля ринку "Деміївський" правоохоронці затримали члена вищої ради вишу під час одержання ним неправомірної вигоди.
У затриманого вилучили 500 доларів США – останній "транш" обумовленої суми. Отримані гроші він повинен був передати посадовцю медичного університету.
Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.
В рамках кримінального провадження проводяться заходи із встановлення посадових осіб вищих навчальних закладів, які також можуть бути причетні до хабарництва.
Нагадаємо, що в середу, 4 січня, в Києві затримали першого проректора Київської державної академії водного транспорту ім. Сагайдачного Анатолія Горбаня.
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