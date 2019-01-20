У ПЦУ перейшли вже понад 100 парафій УПЦ МП
Відповідна інформація представлена в інтерактивній карті переходів, яку створили журналісти ТСН.ua.
Найбільш активним регіоном, де парафії УПЦ МП переходять в ПЦУ, є Вінницька область. Загалом громади активно переходять до новоствореної церкви на заході і в центрі України, на Сході, Півдні і Півночі. У Київській області, як відзначають журналісти, така активність значно нижча.
Останніми в першій сотні на Водохреща, 19 січня, до ПЦУ приєдналися релігійні громади села Стуфчинці (Хмельницька область), села Головчинці (Хмельницька область) і міста Хмельницький (парафія на честь св. Іоанна Богослова), йдеться в матеріалі.
Нагадаємо, що 6-го січня Вселенський патріарх Варфоломій передав предстоятелю новоствореної Православної церкви України Епіфанію посох і томос, який проголошує автокефалію.
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