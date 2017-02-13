У пункті пропуску "Новотроїцьке" невідомі намагалися провезти товари на суму понад 630 тис грн

Порушники спробували провезти продукти харчування, косметичні вироби та сейф для зброї

На КПВВ контрольному пункті в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" прикордонники виявили нелегальних товарів на суму понад 630 тисяч гривень.

Сьогодні, 13 лютого, у контрольному пункті в’їзду-виїзду "Новотроїцьке" прикордонники Донецького загону спільно з представниками фіскальної служби виявили товари на суму 634 тис. грн, які громадяни намагались перевезти через лінію зіткнення з порушенням встановлених норм, інформує УНН з посиланням на прес-службу Донецького прикордонного загону.

У п’яти випадках порушники спробували провезти продукти харчування, косметичні вироби та сейф для зброї. Сейф для зброї правоохоронці виявили у багажному відсіку автомобіля Volkswagen, який слідував з непідконтрольної території.

Ще в трьох випадках транспортними засобами наші співвітчизники намагались провезти косметичні вироби та продукти харчування. Один з водіїв авто провозив товар з елементами приховування.

Крім того, затримали громадянку, що прямувала пішки у напрямку непідконтрольного Донецька. У жінки виявили приховану в особистих речах каву.

Товари, транспортні засоби та осіб передано компетентним органам для прийняття правового рішення.

Нагадаємо, що прикордонники Чернівецького загону виявили у пункті пропуску "Мамалига-авто" на кордоні з Молдовою заборонені предмети.