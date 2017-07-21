У пункті пропуску в Рава-Руській відкриють піший та велосипедний переходи

Прикордонний пункт пропуску між Польщею та Україною Рава-Руська-Гребенне отримає додаткову інфраструктуру, що дозволить проведення там пішого і велосипедного контролю

Як повідомляє Польське радіо, кошт цієї інвестиції складе 12 млн злотих (3 млн євро), з яких 90% надійдуть з фондів Європейського Союзу.

Плани з розширення переходу були однією з тем перемовин представників влади Люблинського воєводства, Прикордонної служби, Палати податкової адміністрації і дипломатичних відомств Польщі та Україні, котрі у четвер, 20 липня, здійснили візити у прикордонні пункти пропуску з Україною в Люблинському воєводстві.

"Нам і українській стороні важливо не затримувати прикордонний рух, а зробити його більш рухливим, аби в’їзд був комфортним, хоча завжди він буде пов’язаний з проблемами, адже це зовнішній кордон ЄС і тут буде більш прискіпливий контроль. Однак ми хочемо, аби ці черги були якомога меншими", – сказав люблинський воєвода Пшемислав Чарнек.

Директор Люблинської служби управління прикордонного контролю Здзіслав Швед зазначив, що зацікавлення у перетині кордону пішки або на велосипеді зростає, про що свідчить ситуація у переході Угринів-Долгобичів, де постійно збільшується велосипедно-пішохідний рух, який там запущено як пілотний проект. А от у Гребенному постане окрема будівля і чотири смуги для пішого і велосипедного контролю, що значно зменшить час очікування перетину ними кордону.

Розширення переходу планують реалізувати у 2018-2019 роках. Інвестиція коштуватиме 12 млн злотих, з яких 10,8 млн – це фінансування з програми Польща-Білорусь-Україна, а 1,2 млн – внесок з воєводського бюджету.



Нагадаємо, 17 липня президент України Петро Порошенко і прем'єр-міністр Молдови Павло Філіп взяли участь у церемонії відкриття спільного контрольно-пропускного пункту "Кучургани-Первомайськ" на центральній ділянці молдавсько-українського кордону.