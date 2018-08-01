У пустелі Сахара випав сніг, – ФОТО Сніг розтанув у той день, що й випав – 7 січня

В Алжирі, в пустелі Сахара, в місті Айн-Сефра другий рік поспіль випадає сніг.

Фото: facebook.com/kbouchetata

За даними TSA Algerie, сніг розтанув у той день, що й випав – 7 січня, коли температура повітря "нормалізувалася".

Фото: facebook.com/kbouchetata

Фото: facebook.com/kbouchetata

Фото: facebook.com/kbouchetata

Фото: facebook.com/kbouchetata

Фото: facebook.com/kbouchetata

Фото: facebook.com/kbouchetata

Фото: facebook.com/kbouchetata

Фото: facebook.com/kbouchetata

Фото: facebook.com/kbouchetata Минулого разу сніг у Сахарі випадав у грудні 2016-го. Сніг у північних районах Алжира допустиме явище, яке, однак, трапляється дуже рідко. До минулого року востаннє сніг у Сахарі йшов майже 40 років тому. Нагадаємо, у США на горі Вашингтон зареєстрована температура вітру мінус 69 градусів.

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