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У пустелі Сахара випав сніг, – ФОТО

Сніг розтанув у той день, що й випав – 7 січня
В Алжирі, в пустелі Сахара, в місті Айн-Сефра другий рік поспіль випадає сніг.
У пустелі Сахара випав сніг, – ФОТО Фото: facebook.com/kbouchetata

За даними TSA Algerie, сніг розтанув у той день, що й випав – 7 січня, коли температура повітря "нормалізувалася".


Фото: facebook.com/kbouchetata


Фото: facebook.com/kbouchetata


Фото: facebook.com/kbouchetata


Фото: facebook.com/kbouchetata


Фото: facebook.com/kbouchetata


Фото: facebook.com/kbouchetata


Фото: facebook.com/kbouchetata


Фото: facebook.com/kbouchetata


Фото: facebook.com/kbouchetata

Минулого разу сніг у Сахарі випадав у грудні 2016-го.

Сніг у північних районах Алжира допустиме явище, яке, однак, трапляється дуже рідко. До минулого року востаннє сніг у Сахарі йшов майже 40 років тому.

Нагадаємо, у США на горі Вашингтон зареєстрована температура вітру мінус 69 градусів.

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08 01 2018 23:15
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