У пустелі Сахара випав сніг, – ФОТО
За даними TSA Algerie, сніг розтанув у той день, що й випав – 7 січня, коли температура повітря "нормалізувалася".
Фото: facebook.com/kbouchetata
Фото: facebook.com/kbouchetata
Фото: facebook.com/kbouchetata
Фото: facebook.com/kbouchetata
Фото: facebook.com/kbouchetata
Фото: facebook.com/kbouchetata
Фото: facebook.com/kbouchetata
Фото: facebook.com/kbouchetata
Фото: facebook.com/kbouchetata
Минулого разу сніг у Сахарі випадав у грудні 2016-го.
Сніг у північних районах Алжира допустиме явище, яке, однак, трапляється дуже рідко. До минулого року востаннє сніг у Сахарі йшов майже 40 років тому.
Нагадаємо, у США на горі Вашингтон зареєстрована температура вітру мінус 69 градусів.
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