У Путіна назвали продовження санкцій "нелегітимними"
"Ми традиційно негативно оцінюємо їх, ми як і раніше не згодні з цими санкціями. Ми не вважаємо їх легітимними, більш того, ми вважаємо,що ці санкції завдають шкоди не тільки нам, а й самим країнам, які є їх ініціаторами", - сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформують РИА "Новости".
Нагадаємо, сьогодні Рада ЄС продовжила до 23 червня наступного року санкції проти окупованого Криму і Севастополя.
Санкції включають заборону на: імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.
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