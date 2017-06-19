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У Путіна назвали продовження санкцій "нелегітимними"

За словами Пєскова, у Росії "не згодні з цими санкціями"
У Кремлі назвали продовження Європейським союзом санкцій проти окупованого Криму "нелегітимними".
У Путіна назвали продовження санкцій "нелегітимними" Дмитро Пєсков. Фото: rg.ru

"Ми традиційно негативно оцінюємо їх,  ми як і раніше не згодні з цими санкціями. Ми не вважаємо їх легітимними, більш того, ми вважаємо,що ці санкції завдають шкоди не тільки нам, а й самим країнам, які є їх ініціаторами", - сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, інформують РИА "Новости".

Нагадаємо, сьогодні Рада ЄС продовжила до 23 червня наступного року санкції проти окупованого Криму і Севастополя.

Санкції включають заборону на: імпорт до ЄС товарів з Криму і Севастополя; інвестиції в Крим чи Севастополь; туристичні послуги в Криму та Севастополі, зокрема, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти; експорт певних товарів та технологій до Криму, зокрема, у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетики.

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19 06 2017 14:16
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