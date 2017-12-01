ПОЛІТИКА НОВИНИПрес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков відповів кандидату на пост держсекретаря США Рексу Тіллерсону, який напередодні назвав анексію Криму Росією незаконною.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Путіна не згодні з формулюваннями Тіллерсона щодо Криму
Москва очікує подальшого діалогу з майбутнім керівництвом США для "роз'яснення" своєї позиції щодо анексованого півострова
Дмитро Пєсков. Фото: ria.ru
Москва очікує подальшого діалогу з майбутнім керівництвом США для "роз'яснення" своєї позиції щодо Криму.
"Російська сторона продовжить терпляче роз'яснювати суть цього питання. Ми не згодні з такими формулюваннями, будемо аргументовано пояснювати свою позицію", - заявив Пєсков, повідомляє "Дождь".
Нагадаємо, що вчора кандидат на посаду держсекретаря США Рекс Тіллерсон на сенатських слуханнях за твердженням його кандидатури визнав, що анексія Криму Росією була незаконною.
Майбутній держсекретар також сказав, що Росія не обов'язково повинна бути у всьому противником США. З окремих питань країни цілком можуть бути партнерами.
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