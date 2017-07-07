У Путіна заявили, що він домовився з Трампом про канал зв'язку щодо України

Путін під час зустрічі з японським прем'єром Сіндзо Абе заявив, що розмовляв із Трампом про Україну

Голова МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що президенти Володимир Путін і Дональд Трамп домовилися про канал зв'язку з питання України

Про це Лавров заявив після зустрічі президентів, передає у Twitter кремлівський журналіст Дмитро Смирнов.

"Лавров вийшов до преси: Путін і Трамп домовилися створити канал зв'язку Росія-США для впливу на Україну у виконанні Мінська-2", - написав Смирнов.

У свою чергу Путін під час зустрічі з японським прем'єром Сіндзо Абе заявив, що розмовляв із Трампом про Україну.

"Була дуже тривала бесіда з президентом Сполучених Штатів. Накопичилося багато питань - Україна, Сирія, інші проблеми, деякі двосторонні питання", - сказав Путін.

Водночас у Трампа наразі не прокоментували його зустріч із Путіним.

Раніше стало відомо, що США і Російська Федерація готові оголосити про припинення вогню на південному заході Сирії, починаючи з неділі, 9 липня 2017 року.