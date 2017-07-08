CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ93 населених пункти в 5 областях знеструмлені через негоду 6 серпня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У п'яти областях України негода знеструмила майже сто населених пунктів
Найбільше постраждала Миколаївська область
Фото: Pixabaу
У неділю, 6 серпня, через дощ, грозу і пориви вітру спрацювала система захисту ліній електропередач, що знеструмило 93 населених пунктів у 5 областях, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Так, в Миколаївській області немає електропостачання у 39 населених пунктах, в Одеській – у 36, у Вінницькій – в 11, у Київській – в 4, в Кіровоградській – у 3 населених пунктах.
Нагадаємо, що 28-29 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 339 населених пунктів у восьми областях.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
07 08 2017 09:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Артефакти часів Київської Русі можуть поховати під бетоном через будівництво торгового центру
- ФОТО Сутички поліції та активістів під Радою, - фоторепортаж
- ФОТО "Апокаліпсис": Москву накрив найпотужніший ураган за останні сто років, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
No articles