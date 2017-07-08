У п'яти областях України негода знеструмила майже сто населених пунктів

93 населених пункти в 5 областях знеструмлені через негоду 6 серпня.

У неділю, 6 серпня, через дощ, грозу і пориви вітру спрацювала система захисту ліній електропередач, що знеструмило 93 населених пунктів у 5 областях, повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, в Миколаївській області немає електропостачання у 39 населених пунктах, в Одеській – у 36, у Вінницькій – в 11, у Київській – в 4, в Кіровоградській – у 3 населених пунктах.

Нагадаємо, що 28-29 липня внаслідок ускладнення погодних умов (дощ, гроза, пориви вітру) сталося знеструмлення 339 населених пунктів у восьми областях.