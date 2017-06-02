У п'яти селах під Авдіївкою відсутнє електропостачання
"До централізованого електропостачання підключені всі жителі р. Авдіївка. Відсутнє електропостачання у 5 населених пунктах Ясинуватського району (с. Тоненьке, с. Північне, с. Веселе, с. Водяне, с. Кам'янка), розташовані поблизу Авдіївки. До відновних робіт залучено бригади енергетиків", – повідомляють у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.
Крім того, 6 лютого була відновлена робота загальноосвітніх шкіл і дитячих садів.
Фото: dsns.gov.ua
Загалом з Авдіївки евакуйовані 298 осіб (з них 139 дітей).
Нагадаємо, що сьогодні донецька фільтрувальна станція, яка забезпечує водою місто Авдіївка і прилеглі селища, а також частково Донецьк і Ясинувату, відновила роботу після тижня простою.
Також Президенту Петру Порошенку доповіли про завершення ремонтних робіт для відновлення ліній електропостачання в Авдіївці.
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