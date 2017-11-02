У питанні "безвізу" від України тепер залежить дуже мало, - Климпуш-Цинцадзе
"Від нас залежить дуже мало у питанні "безвізу". Зараз це виключно технічні процедури. Ми чекаємо середини лютого. коли буде ухвалено остаточний механізм щодо призупинки безвізового режиму ЄС з третіми країнами", – розповіла віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе в ефірі Еспресо.TV.
За її словами, зараз ми можемо тільки продовжувати робити ті речі, які і робили.
"Це електронне декларування, а також нагадувати про відповідальність ЄС щодо взятих на себе зобов’язань по наданню безвізового режиму тоді, коли Україна виконає свої зобов’язання. А ми їх виконали", – підкреслила віце-прем’єр.
"Зараз "безвіз" у руках європейських парламентарів і Європейського парламенту. Я дуже хочу вірити, що це літо стане часом "Ч" для України", – наголосила політик.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що рішення Європейського Союзу про введення безвізового режиму для громадян України може бути ухвалене до червня цього року.
Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер підтвердив інформацію, що безвізовий режим для України ЄС планує запровадити до літа.
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