Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У питанні "безвізу" від України тепер залежить дуже мало, - Климпуш-Цинцадзе

Зараз країна може лише "продовжувати робити ті речі, які і робила"
Віце-прем'єр з євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що у питанні безвізового режиму Україна може вплинути лише на деякі технічні процедури.
У питанні "безвізу" від України тепер залежить дуже мало, - Климпуш-Цинцадзе Іванна Климпуш-Цинцадзе. Фото: Дмитро Ларін

"Від нас залежить дуже мало у питанні "безвізу". Зараз це виключно технічні процедури. Ми чекаємо середини лютого. коли буде ухвалено остаточний механізм щодо призупинки безвізового режиму ЄС з третіми країнами", – розповіла віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе в ефірі Еспресо.TV.

За її словами, зараз ми можемо тільки продовжувати робити ті речі, які і робили.

"Це електронне декларування, а також нагадувати про відповідальність ЄС щодо взятих на себе зобов’язань по наданню безвізового режиму тоді, коли Україна виконає свої зобов’язання. А ми їх виконали", – підкреслила  віце-прем’єр.

"Зараз "безвіз" у руках європейських парламентарів і Європейського парламенту. Я дуже хочу вірити, що це літо стане часом "Ч" для України", – наголосила політик.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що рішення Європейського Союзу про введення безвізового режиму для громадян України може бути ухвалене до червня цього року.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер підтвердив інформацію, що безвізовий режим для України ЄС планує запровадити до літа.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 02 2017 21:27
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat