У питанні "безвізу" від України тепер залежить дуже мало, - Климпуш-Цинцадзе

Зараз країна може лише "продовжувати робити ті речі, які і робила"

Віце-прем'єр з євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе вважає, що у питанні безвізового режиму Україна може вплинути лише на деякі технічні процедури.

"Від нас залежить дуже мало у питанні "безвізу". Зараз це виключно технічні процедури. Ми чекаємо середини лютого. коли буде ухвалено остаточний механізм щодо призупинки безвізового режиму ЄС з третіми країнами", – розповіла віце-прем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе в ефірі Еспресо.TV.

За її словами, зараз ми можемо тільки продовжувати робити ті речі, які і робили.

"Це електронне декларування, а також нагадувати про відповідальність ЄС щодо взятих на себе зобов’язань по наданню безвізового режиму тоді, коли Україна виконає свої зобов’язання. А ми їх виконали", – підкреслила віце-прем’єр.

"Зараз "безвіз" у руках європейських парламентарів і Європейського парламенту. Я дуже хочу вірити, що це літо стане часом "Ч" для України", – наголосила політик.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що рішення Європейського Союзу про введення безвізового режиму для громадян України може бути ухвалене до червня цього року.

Президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер підтвердив інформацію, що безвізовий режим для України ЄС планує запровадити до літа.