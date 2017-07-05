У Радбезі ООН обговорять сексуальне домагання бойовика до представниці ОБСЄ

Перший заступник Голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила, що 15 травня в Радбезі ООН відбудуться дебати щодо сексуального насильства як тактики війни і тероризму.

Про це Ірина Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.

"15 травня в Раді Безпеки ООН відбудуться відкриті дебати на тему "Сексуальне насильство як тактика війни і тероризму". Українському послу Володимиру Єльченку буде що сказати на цю страшну тему. Останні факти – кричущі, сьогодні от надійшла інформація про сексуальні домагання бойовиків... до представниць місії СММ ОБСЄ", – зазначила парламентарій.

За її словами, страшно уявити, що відбувається на окупованих територіях щодо цивільного населення і "як там себе поводять озброєні нелюди по відношенню до жінок".

Парламентарій відзначила, що саме тому Україна так добивається допуску на окуповані території міжнародних моніторингових місій з прав людини і так наполегливо запрошує відвідати державу спецпредставників Генсека ООН з питань захисту прав жінок і дітей, а також з питань сексуального насильства в умовах конфлікту.

"Відразу зауважу, що так само жорстко засуджую виявлені факти сексуального насильства, які були зафіксовані щодо представників українських силових структур. Цьому немає виправдання і ці люди, якими б героями вони не були до здійснення злочину, мають нести повну відповідальність за свої злочини", – підкреслила Геращенко, додавши, що в цьому контексті ще важливішою і актуальнішою є ратифікація Верховною Радою Стамбульської конвенції.

Нагадаємо, сьогодні СММ ОБСЄ заявила про сексуальні домагання з боку озброєного чоловіка в ОРДО щодо члена патруля місії жіночої статі.