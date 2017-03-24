У Радбезі ООН прийняли резолюцію про захист культурної спадщини в умовах збройних конфліктів

Італія та Франція є ініціаторами резолюції, а Україна - одним зі співавторів

Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй на засіданні у п’ятницю, 24 березня, ухвалила першу в історії резолюцію про захист культурної спадщини в умовах збройних конфліктів.

"Рада Безпеки ООН щойно ухвалила резолюцію про захист культурної спадщини в умовах збройних конфліктів. Україна - один з співавторів", - повідомило представництво України в ООН в мікроблозі в Twitter.

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко під час свого виступу в Радбезі закликав консолідувати зусилля з метою захисту світової культурної спадщини, в тому числі в окупованому Криму.

Зазначається, що ініційована Францією та Італією резолюція засуджує незаконне знищення культурної спадщини, а також а також розграбування і незаконний вивіз культурних цінностей з території збройних конфліктів, насамперед терористичними групами.

Окрім того, у резолюції сказано, що такі дії можуть становити воєнні злочини і що особи, які їх вчиняють, повинні бути притягнуті до суду.

Нагадаємо, що раніше заступник генсека ООН з гуманітарних питань Стівен О'Брайен заявив, що світ переживає найбільшу гуманітарну кризу з моменту створення ООН в 1945 році.