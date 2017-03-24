Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Радбезі ООН прийняли резолюцію про захист культурної спадщини в умовах збройних конфліктів

Італія та Франція є ініціаторами резолюції, а Україна - одним зі співавторів
Рада безпеки Організації Об’єднаних Націй на засіданні у п’ятницю, 24 березня, ухвалила першу в історії резолюцію про захист культурної спадщини в умовах збройних конфліктів.
У Радбезі ООН прийняли резолюцію про захист культурної спадщини в умовах збройних конфліктів Фото: zn.ua

"Рада Безпеки ООН щойно ухвалила резолюцію про захист культурної спадщини в умовах збройних конфліктів. Україна - один з співавторів", - повідомило представництво України в ООН в мікроблозі в Twitter.

Постійний представник України при ООН Володимир Єльченко під час свого виступу в Радбезі закликав консолідувати зусилля з метою захисту світової культурної спадщини, в тому числі в окупованому Криму.

Зазначається, що ініційована Францією та Італією резолюція засуджує незаконне знищення культурної спадщини, а також а також розграбування і незаконний вивіз культурних цінностей з території збройних конфліктів, насамперед терористичними групами.

Окрім того, у резолюції сказано, що такі дії можуть становити воєнні злочини і що особи, які їх вчиняють, повинні бути притягнуті до суду.

Нагадаємо, що раніше заступник генсека ООН з гуманітарних питань Стівен О'Брайен заявив, що світ переживає найбільшу гуманітарну кризу з моменту створення ООН в 1945 році.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 03 2017 22:00
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.