У Радбезі ООН знову перенесли голосування щодо Сирії через Росію

Голосування Ради безпеки ООН щодо негайного встановлення перемир'я у Сирії відклали через провал переговорів щодо тексту відповідної резолюції з Росією.

Голосування за резолюцію, яка вимагає встановити 30-денне перемир’я у Східній Гуті, перенесли на полудень суботи (19.00 за Києвом), повідомляє BBC.

Голосування вже неоднаразово переносили саме через позицію Росії. Західні дипломати звинувачують РФ у тому, що та намагається виграти час для вирішального удару військ Асада по контрольованій повстанцями Східній Гуті.

США, Британія та Франція закликали схвалити резолюцію без жодних зволікан, що дозволило б постачання гуманітарної допомоги в уражені райони Сирії. Президент США Дональд Трамп виступив з різкою критикою уряду Сирії і її союзників, Росії та Ірану: "Те, що ці три країни зробили людям протягом останнього короткого періоду часу є ганьбою".

Представник Франції в ООН Франсуа Деллатре заявив, що сирійська трагедія може стати початком кінця ООН як такої.

Проект резолюції, ініційованої Кувейтом і Швецією, закликає до загального перемир'я, яке має набути чинності через 72 години після ухвалення резолюції.

Нагадаємо, за останні п'ять днів в обложеній Східній Гуті в передмісті Дамаска в результаті обстрілів та авіаударів з боку сирійської армії і її союзників загинули понад 400 осіб.

У вівторок, 20 лютого, російська авіація в Сирії двічі обстріляла госпіталь в Арбіні в передмісті Дамаска, в результаті регіон залишився без необхідної медичної допомоги в один з найбільш кровопролитних періодів.