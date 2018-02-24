У Радбезі ООН знову перенесли голосування щодо Сирії через Росію
Голосування за резолюцію, яка вимагає встановити 30-денне перемир’я у Східній Гуті, перенесли на полудень суботи (19.00 за Києвом), повідомляє BBC.
Голосування вже неоднаразово переносили саме через позицію Росії. Західні дипломати звинувачують РФ у тому, що та намагається виграти час для вирішального удару військ Асада по контрольованій повстанцями Східній Гуті.
США, Британія та Франція закликали схвалити резолюцію без жодних зволікан, що дозволило б постачання гуманітарної допомоги в уражені райони Сирії. Президент США Дональд Трамп виступив з різкою критикою уряду Сирії і її союзників, Росії та Ірану: "Те, що ці три країни зробили людям протягом останнього короткого періоду часу є ганьбою".
Представник Франції в ООН Франсуа Деллатре заявив, що сирійська трагедія може стати початком кінця ООН як такої.
Проект резолюції, ініційованої Кувейтом і Швецією, закликає до загального перемир'я, яке має набути чинності через 72 години після ухвалення резолюції.
Нагадаємо, за останні п'ять днів в обложеній Східній Гуті в передмісті Дамаска в результаті обстрілів та авіаударів з боку сирійської армії і її союзників загинули понад 400 осіб.
У вівторок, 20 лютого, російська авіація в Сирії двічі обстріляла госпіталь в Арбіні в передмісті Дамаска, в результаті регіон залишився без необхідної медичної допомоги в один з найбільш кровопролитних періодів.
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