У Раді депутат попався на порно-листуванні, - ФОТО (+18)
Фото на своєму сайті опублікував журналіст Олександр Дубінський.
Фото: dubinsky.pro
"Роднулю, привіт. Давно не чулися. Як сам? Сім'я як? Вчора впало лаве. Це ти?", - написала нардепу Діана.
Фото: dubinsky.pro
На що депутат відповів їй, що працює: "Вмикай Канал Рада і побачиш))) Працюю".
Фото: dubinsky.pro
Втім, у цьому листуванні журналіст звернув увагу не тільки на "спонсорство" народного обранця.
Фото: dubinsky.pro
"Від нього чи ні і за що "впало лаве" Діані - залишається загадкою. А ось порно-картинки і порно відео падає їй точно від Сергія Шахова - в тому ж листуванні", - пише журналіст.
Фото: dubinsky.pro
Крім того, Дубинський провів невеликий екскурс по біографії нардепа.
Фото: dubinsky.pro
"На черговій сесії Стахановської міської ради, що відбулася 28 лютого 2014 року, намагалися висловити недовіру чинному меру Юрію Борисову та обрати секретарем міської ради Сергія Шахова... Міський голова Стаханова Юрій Борисов, зокрема, звинуватив депутата міської ради Сергія Шахова у "відмиванні грошей сім'ї", вивезенні "тонн валюти за кордон" і поцікавився, куди сховав Сергій Шахов свої фотопортрети з сином Януковича і Пшонкою. У відповідь Шахов закричав з місця: "Закрий рота, тварино!", - навів слова він.
Нагадаємо, що минулого року народний депутат, член фракції "Народний фронт" Микола Федорук під час пленарного засідання був помічений за переглядом відеозапису футбольного матчу.
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