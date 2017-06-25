У Раді Федерації та Держдумі РФ прокоментували можливий вихід США з договору про ліквідацію ракет

У Росії обіцяють, що не будуть на це "дивитися крізь пальці"

Росія в разі можливого виходу США із Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності може вжити заходів у відповідь.

Голова комітету Ради Федерації з оборони та безпеки Віктор Озеров наголосив, що це, в свою чергу, може призвести до нової гонки озброєнь, повідомляє РИА "Новости".

"Якщо вихід із договору відбудеться і призведе до нарощування озброєнь, нового розміщення ракет у Європі, ми дивитися крізь пальці на це не будемо, будемо вживати відповідних заходів", – сказав Озеров.

За його словами, у Вашингтона "немає жодних підстав звинувачувати Росію у невиконанні ДРСМД".

"Росія виконала всі взяті на себе зобов'язання зі знищення ракет середньої і малої дальності, вони були знищені шляхом розпилювання за контролем американської сторони. Причому Росія знищила на тисячу ракет більше, ніж США", – зазначив Озеров.

Озеров вважає, що пропозицію Конгресу можна розглядати лише як "спробу продовження антиросійської істерії".

На думку заступника голови комітету Держдуми з міжнародних справ Олексія Чепи, виходити з уже укладених договорів в сьогоднішній напруженій ситуації боротьби з тероризмом неправильно.

"Зараз багато що визначає не розум, а якісь політичні, одномоментні мотиви. Республіканська і Демократична партії в Штатах дійшли до абсурду, і часом багато заяв про загрозу Росії, про вплив на вибори <...> заважають всій логіці дій багатьох американських політиків", – обґрунтував свою позицію депутат.

Заступник голови комітету Держдуми з оборони Юрій Швиткін підкреслив, що Росія - не прихильниця гонки озброєнь, але можливий вихід США з ДРСМД може спонукати до неї.

"У будь-якому випадку ми не будемо дивитися на те, як порушуються, як не дотримуються (договори. – Прим. ред.), як оснащуються наступальні озброєння. <...> Ми не будемо стороннім спостерігачем в цьому питанні, будуть теж вжиті відповідні заходи", – уточнив парламентарій.

Нагадаємо, видання Politico, посилаючись на ряд конгресменів, повідомило, що адміністрація США оцінює пропозицію про вихід країни із ДРСМД, що надійшла з Конгресу.