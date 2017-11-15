У Раді нардепа змусили говорити українською
Це сталося під час оголошення заяв від фракцій.
Коли до трибуни підійшов Кіссе і почав говорити російською мовою, Сироїд заявила йому, що він має розмовляти в Раді винятково українською мовою, - інформує "Українська правда".
У відповідь Кіссе сказав, що поки не володіє державною мовою, але відвідує курси і через місяць спробує говорити українською.
Сироїд дозволила говорити російською лише одну хвилину.
Рівно через хвилину заступник голови парламенту виключила російськомовному нардепу мікрофон.
Він намагався вмовити її дозволити договорити до кінця, проте Сироїд знову сказала йому, що якщо він хоче продовжити, то має говорити виключно українською мовою.
"Можу болгарською", - запропонував їй Кіссе.
Після недовгої суперечки, він почав говорити ламаною українською мовою.
По звершенню промови нардепи з посмішками йому аплодували.
Нагадаємо, КВУ в рамках проекту "Дослівно" проаналізував відвідування головами фракцій ВР засідань парламентських комітетів за три роки роботи парламенту.
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