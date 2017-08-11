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У Раді не зареєстрували проект постанови про створення слідчої комісії по офшорам Порошенка

Серед авторів проекту постанови – народні депутати Сергій Лещенко, Світлана Заліщук, Мустафа Найєм, Ігор Луценко, Юрій Дерев’янко та Дмитро Добродомов
Народні депутати хотіли зареєструвати проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії для перевірки інформації про офшорні компанії Президента Петра Порошенко, інформацію про які оприлюднили журналісти на минулому тижні.
У Раді не зареєстрували проект постанови про створення слідчої комісії по офшорам Порошенка Фото: kommersant.ua

Однак апарат Верховної Ради відмовився реєструвати цей проект постанови, заявив народний депутат Сергій Лещенко, повідомляє "Українська правда".

"Причина відмови - їм (апарату Верховної ради – ред.) написав регламентний комітет (Пинзеник), що можуть реєструвати постанову по ТСК тільки в разі, якщо всі фракції подадуть своїх кандидатів до складу ТСК", - розповів Лещенко.

На його думку, це було зроблено, щоб не робити неприємних для влади тимчасових слідчих комісій.

"Після цього ми подали проект постанови про робочу групу", - додав він.

Проект постанови про створення депутатської робочої групи стосується питань об'єктивного розслідування можливих порушень закону, виявлених у листуванні щодо намірів створення офшорної компанії на острові Мен для Петра Порошенка.

Серед авторів проекту постанови – народні депутати Сергій Лещенко, Світлана Заліщук, Мустафа Найєм, Ігор Луценко, Юрій Дерев’янко та Дмитро Добродомов.

Нагадаємо, що розслідування Paradise Papers виявило, що клієнтом офшорних компаній був Президент України Петро Порошенко.

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08 11 2017 21:15
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