У Раді не зареєстрували проект постанови про створення слідчої комісії по офшорам Порошенка
Однак апарат Верховної Ради відмовився реєструвати цей проект постанови, заявив народний депутат Сергій Лещенко, повідомляє "Українська правда".
"Причина відмови - їм (апарату Верховної ради – ред.) написав регламентний комітет (Пинзеник), що можуть реєструвати постанову по ТСК тільки в разі, якщо всі фракції подадуть своїх кандидатів до складу ТСК", - розповів Лещенко.
На його думку, це було зроблено, щоб не робити неприємних для влади тимчасових слідчих комісій.
"Після цього ми подали проект постанови про робочу групу", - додав він.
Проект постанови про створення депутатської робочої групи стосується питань об'єктивного розслідування можливих порушень закону, виявлених у листуванні щодо намірів створення офшорної компанії на острові Мен для Петра Порошенка.
Серед авторів проекту постанови – народні депутати Сергій Лещенко, Світлана Заліщук, Мустафа Найєм, Ігор Луценко, Юрій Дерев’янко та Дмитро Добродомов.
Нагадаємо, що розслідування Paradise Papers виявило, що клієнтом офшорних компаній був Президент України Петро Порошенко.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків