У Раді не знайшлося голосів, щоб схвалити санкції проти Януковича та його оточення

Верховна Рада в четвер, 18 травня, відмовилася рекомендувати Раді національної безпеки і оборони (РНБО) ввести персональні санкції проти колишнього президента Віктора Януковича та його оточення.

За відповідний проект постанови №5350 проголосували лише 202 народних депутати, повідомляє "LB.ua".

У проекті йшлося, що колишній президент і його оточення створили реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України, а також сприяють терористичній діяльності.

До списку, який пропонували автори постанови, було внесено 21 прізвище:

колишній президент Віктор Янукович

колишній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко

колишній генеральний прокурор Віктор Пшонка

колишній міністр АПК Микола Присяжнюк

колишній голова Адміністрації президента Андрій Клюєв

колишній заступник міністра внутрішніх справ Віктор Ратушняк

син колишнього президента Олександр Янукович

син колишнього генпрокурора Артем Пшонка

народний депутат Сергій Клюєв

колишній прем'єр-міністр Микола Азаров

бізнесмен Сергій Курченко

колишній міністр освіти Дмитро Табачник

колишній в. о. прем'єр-міністра Сергій Арбузов

колишній народний депутат Юрій Іванющенко

колишній міністр доходів і зборів Олександр Клименко

колишній міністр енергетики Едуард Ставицький (Розенберг)

колишній голова СБУ Олександр Якименко

бізнесмен Дмитро Фірташ

син колишнього прем'єр-міністра Олексій Азаров

колишній міністр охорони здоров'я Раїса Богатирьова

медіаменеджер Віктор Зубрицький

Закон України про санкції передбачає, що вони можуть застосовуватися з боку України щодо іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка перебуває під контролем іноземної юридичної особи або фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність.

Нагадаємо, суд останньої інстанції дозволив конфіскацію заарештованих 1,5 млрд доларів, які належали оточенню екс-президента Віктора Януковича.

Згодом, Петро Порошенко повідомив, що конфісковані 1,5 мільярд доларів екс-президента Віктора Януковича витратять на потреби ЗСУ та правоохоронців, а також для інших заходів.

Однак, адвокати екс-президента Віктора Януковича заперечують, що їхній клієнт причетний до конфіскованих $1,5 млрд.

Генпрокурор Луценко заявляє, що процес перерахунку конфіскованих коштів режиму Януковича закінчиться сьогодні.