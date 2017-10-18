Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Раді планують розглянути 600 правок до медреформи

Наразі розглянено 250 поправок з 900
Верховна Рада продовжила розгляд медичної реформи на пленарному засіданні.
У Раді планують розглянути 600 правок до медреформи Андрій Парубій. Фото: zn.ua / Артюшенко

"Сьогодні маємо розглянути 600 поправок", - зазначив голова парламенту Андрій Парубій.

17 жовтня під стінами Верховної ради планують провести акцію. Її організували на підтримку так званої "великої політичної реформи" шість громадських організацій, дев’ять політичних партій та 11 народних депутатів абсолютно різних політичних поглядів.

Протестувальники вимагають від парламенту ухвалити три закони, в яких зафіксують нові правила виборів до Верховної ради, скасування депутатської недоторканності та створення антикорупційного суду. Якщо парламент проігнорує ці вимоги, дехто з учасників, зокрема, Міхеїл Саакашвілі, обіцяють зробити акцію безстроковою та вимагати вже дострокових парламентських та президентських виборів.

Читайте також: Реформа медицини: хто заплатить за лікування українців.

Нагадаємо, медичну реформу будуть впроваджувати в кілька етапів. Зокрема, при створенні Національної служби здоров'я передбачено, що вона буде мати обмежені функції, у неї не буде доступу до бюджету.

 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 10 2017 11:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.