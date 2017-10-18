У Раді планують розглянути 600 правок до медреформи
"Сьогодні маємо розглянути 600 поправок", - зазначив голова парламенту Андрій Парубій.
17 жовтня під стінами Верховної ради планують провести акцію. Її організували на підтримку так званої "великої політичної реформи" шість громадських організацій, дев’ять політичних партій та 11 народних депутатів абсолютно різних політичних поглядів.
Протестувальники вимагають від парламенту ухвалити три закони, в яких зафіксують нові правила виборів до Верховної ради, скасування депутатської недоторканності та створення антикорупційного суду. Якщо парламент проігнорує ці вимоги, дехто з учасників, зокрема, Міхеїл Саакашвілі, обіцяють зробити акцію безстроковою та вимагати вже дострокових парламентських та президентських виборів.
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Нагадаємо, медичну реформу будуть впроваджувати в кілька етапів. Зокрема, при створенні Національної служби здоров'я передбачено, що вона буде мати обмежені функції, у неї не буде доступу до бюджету.
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