Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

У Раді планують розглянути всі подання щодо недоторканності одним махом

Ймовірно, їх розглянуть у четвер, 13 липня
Народним депутатам пропонують розглянути всі подання про зняття недоторканності з шести народних депутатів у четвер, 13 липня.
У Раді планують розглянути всі подання щодо недоторканності одним махом Фото: lb.ua

Під час погоджувальної ради у понеділок голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що до нього надійшла пропозиція розглянути всі подання, які надійшли від Генеральної прокуратури, в одним день. Спікер зауважив, що не всі подання ГПУ були розглянути у комітетах, зокрема подання про зняття недоторканності із народного депутата від "Опоблоку" Михайла Добкіна.

За словами Парубія, якщо Верховна Рада підтримає пропозицію про розгляд всіх подань разом, то їх розглянуть у четвер, 13 липня.

"Якщо ні – ми завтра розпочнемо розгляд подань про зняття недоторканності", - зазначив Парубій.

Як відомо, 21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова.

Згодом ГПУ внесла подання про зняття недоторканності з нардепа Михайла Добкіна.

Зазначимо, Комітет Верховної Ради з питань регламенту визнав подання на зняття недоторканності і притягнення до відповідальності народного депутата Андрія Лозового з фракції "Радикальної партія" законним і мотивованим, але недостатньо обгрунтованим.

Недостатньо обґрунтованим визнали також подання на зняття недоторканності з народного депутата Максима Полякова.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

10 07 2017 11:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

В Україні роздрібна ціна на електроенергію найнижча в Європі, а оптова - одна з найвищих, - Ковальчук

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.