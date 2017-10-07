У Раді планують розглянути всі подання щодо недоторканності одним махом
Під час погоджувальної ради у понеділок голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що до нього надійшла пропозиція розглянути всі подання, які надійшли від Генеральної прокуратури, в одним день. Спікер зауважив, що не всі подання ГПУ були розглянути у комітетах, зокрема подання про зняття недоторканності із народного депутата від "Опоблоку" Михайла Добкіна.
За словами Парубія, якщо Верховна Рада підтримає пропозицію про розгляд всіх подань разом, то їх розглянуть у четвер, 13 липня.
"Якщо ні – ми завтра розпочнемо розгляд подань про зняття недоторканності", - зазначив Парубій.
Як відомо, 21 червня генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про зняття недоторканості з 5 народних депутатів - Андрія Лозового, Євгена Дейдея, Олеся Довгого, Борислава Розенблата та Максима Полякова.
Згодом ГПУ внесла подання про зняття недоторканності з нардепа Михайла Добкіна.
Зазначимо, Комітет Верховної Ради з питань регламенту визнав подання на зняття недоторканності і притягнення до відповідальності народного депутата Андрія Лозового з фракції "Радикальної партія" законним і мотивованим, але недостатньо обгрунтованим.
Недостатньо обґрунтованим визнали також подання на зняття недоторканності з народного депутата Максима Полякова.
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