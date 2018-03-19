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У Раді планують впускати депутатів лише через рамки

Проект регулює порядок доступу до таких установ, як парламент, кабінет міністрів, тощо
До Верховної Ради внесли законопроект, що регулює порядок доступу громадян до парламенту.
У Раді планують впускати депутатів лише через рамки Фото: Олександра Аронця

Авторами законопроекту виступили усі лідери фракцій, - свідчить інформація на сайті Верховної Ради.  

Один із авторів, нардеп від "Батьківщини" Сергій Соболєв в коментарі Українській правді розповів, що такий законопроект є "світовою практикою". 

"Проект регулює порядок доступу до таких установ, як парламент, кабінет міністрів, тощо", - зазначив нардеп від "Батьківщини" Сергій Соболєв

"Цей законопроект узаконює проходження через раму народних депутатів, як це робиться в аеропортах заради безпеки. Якщо у депутат є зброя, навіть іменна, депутат не має права заходити в сесійну залу чи будь-яку державну установу крім судів", - сказав він.

За словами Соболєва, якщо така зброя є, депутат має залишити її в сейфах, які будуть розміщені біля входів.

На уточнююче питання, що буде в тому випадку, якщо рамка покаже, що депутат має при собі зброю, то чи матиме право охорона силою її вилучити, Соболєв уточнив: "Цю людину просто не пропустять – доступ буде заборонений".

Він додав, що те саме стосуватиметься охоронців депутата.

Крім того, Соболєв наголосив, що на жаль, законопроект не стосується судів, бо там охорону здійснює інший державний орган.

"Тому зараз терміново готуються поправки, що до іншого закону, щоб зробити так само з судами", - додав Соболєв.

Нагадаємо, 15 березня Савченко вивели з сесійної зали, через нібито гранати в сумці. 

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19 03 2018 13:56
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