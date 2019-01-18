У Раді розкрили деталі арбітражу з ЄС щодо лісу-кругляка

Уряд України та Європейська комісія завершили узгодження списку "нейтральних" арбітрів, один з яких має очолити арбітраж у суперечці про заборону експорту лісу-кругляка

Голова комітету Верховної Ради з питань промислової політики і підприємництва Віктор Галасюк (РПЛ) оприлюднив деталі підготовки уряду до арбітражу, який вирішить суперечку між Україною і ЄС щодо мораторію на експорт лісу-кругляка.

Галасюк на своїй сторінці у Facebook оприлюднив проект рішення про формування списку арбітрів, який, за словами депутата, погодив перший віце-прем'єр - міністр економіки Степан Кубів та "поклав на стіл" для схвалення прем'єр-міністром.

Як відомо, уряд України та Європейська комісія завершили узгодження списку "нейтральних" арбітрів, один з яких має очолити арбітраж у суперечці про заборону експорту лісу-кругляка.

Згідно з Угодою про асоціацію, мають бути сформовані три групи кандидатів у арбітри по 5 людей у кожній – від України, від ЄС, а також "нейтральні", які не є громадянами ані України, ані Євросоюзу. Україна також призначила 4 із 5 кандидатів. Із кожної з трьох груп арбітрів буде вибрано по одному, які й сформують арбітражну групу.

Згідно із оприлюдненим Галасюком документом, ЄС запропонував у арбітри кандидатури Клауса-Дітера Елерманна, Джорджіо Сакердотті, Жака Буржуа, Пітера Яна Куйпера та Рамона Торрента.

Україна та ЄС також погодили кандидатуру 5 осіб, які не є громадянами жодної зі сторін та які можуть бути головами арбітражної групи. Це Вільям Даві (США), Хельге Селанд (Норвегія), Маріс Робер (Канада), Крістіан Хаберлі (Швейцарія) та Меріт Янов (США).

Україна пропонує наразі кандидатури чотирьох арбітрів: Сергія Гришка, Тараса Качку, Віктора Муравйова та Юрія Рудюка. Згідно з документом, у найкоротший термін Україна повинна подати Торговому комітету кандидатуру п’ятої особи, яка бажає і може виконувати функції арбітра.