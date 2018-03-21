У Раді тепер "світять" рентгеном сумки депутатів
За словами охоронців, у середу нардепи вже здавали зброю. Водночас охорона відмовляється говорити, хто і яку.
Як повідомлялось, 21 березня Верховна Рада ухвалила закон про порядок доступу до парламенту, який узаконює проходження народними депутатами через раму металошукачів.
Відповідним документом вносяться зміни до закону про держохорону органів державної влади та посадових осіб.
Вноситься правка, що "до будинків, де працюють Верховна Рада, президент, Кабінет міністрів, а також де працюють інші органи державної влади України, щодо яких здійснюється державна охорона, не допускаються особи з холодною чи вогнепальною зброєю, крім осіб, які, відповідно до цього закону, здійснюють державну охорону відповідного будинку".
Також не допускатимуться "особи з вибуховими речовинами, засобами підриву, боєприпасами всіх видів і зразків, навчальними або імітаційними боєприпасами, легкозаймистими рідинами чи займистими твердими речовинами, піротехнічними засобами".
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