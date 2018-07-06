У Раді Європи помітили, як речниця Луценка погрожувала журналістам
Повідомлення, розміщені на платформі, передаються відповідним органам влади, які можуть відреагувати.
У повідомленні йдеться, що декілька журналістів отримали погрози на тлі зростаючого словесного насильства проти медіа та журналістських організацій.
Мова йде про пост у Facebook речниці генпрокурора України Лариси Сарган від 30 травня, у якому вона опублікувала список прізвищ 26 осіб, які "підняли чергову зраду в той час, коли всі правоохоронці здійснювали спецоперацію з Бабченком". Зауважимо, у повідомленні на сайті РЄ сказано, що Сарган писала про "так званих зрадників", які критикували правоохоронців.
У повідомленні, зокрема, наведені прізвища двох журналістів – Мирослави Гонгадзе та Сергія Томіленка, голови Національної спілки журналістів України. Одна кількість журналістів у списку Сарган була більшою. Приміром, у ньому фігурують Олександр Дубинський та Богдан Буткевич й інші.
Окремо у повідомленні згадана "словесна атака" першого віце-спікера українського парламенту Ірини Геращенко на Сергія Томіленка, яка звинуватила його у "співпраці з кремлівськими пропагандистами".
"У наступні дні Сергій Томіленко отримував онлайн-погрози (в основному через Facebook-пости та коментарі), у яких лунали заклики до СБУ ув'язнити його", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що в першому кварталі 2018 року в Україні вдвічі зросла кількість нападів на журналістів.
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