У Раді Європи відмовилися від спекуляцій про вихід Росії з ЄСПЛ

В офісі генсека Ради Європи Турбйорна Ягланда кажуть, що налаштовані на продовження діалогу з Російською Федерацією щодо відновлення її участі у роботі Парламентської асамблеї Ради Європи.

Коментуючи інформацію російських джерел про можливе призупинення російської участі в роботі Європейського суду з прав людини, речник Ягланда Даніел Хольтген заявив, що під час візиту Ягланда до Москви наприкінці минулого тижня така можливість не обговорювалася, повідомляє "Європейська правда".

"Зараз не час для спекуляцій. Нам потрібно продовжувати діалог (з РФ) за для того, щоби знайти вихід з нинішнього тупика в ПАРЄ", - заявив він, запевнивши, що зустрічі в Москві були "конструктивними".

Водночас, речник генсека РЄ зауважив, що Росія не зможе припинити участь у роботі ЄСПЛ, і водночас залишитися членом Ради Європи.

Натомість, колишній голова думського комітету у міжнародних справах, нині російський сенатор Олексій Пушков в понеділок підтвердив можливість виходу РФ з Ради Європи внаслідок нинішніх суперечностей із організацією.

"З трьох головних структур Ради Європи права Росії притискають в двох – в ПАРЄ та ЄСПЛ. Це погано закінчиться для РЄ: вона може втратити Росію", - заявив сенатор.

Як повідомляв iPress.ua, Російська Федерація розглядає можливість додатково скоротити фінансування діяльності Ради Європи та призупинити свою взаємодію з Європейським судом з прав людини.