У Раді Європи відмовилися від спекуляцій про вихід Росії з ЄСПЛ
Коментуючи інформацію російських джерел про можливе призупинення російської участі в роботі Європейського суду з прав людини, речник Ягланда Даніел Хольтген заявив, що під час візиту Ягланда до Москви наприкінці минулого тижня така можливість не обговорювалася, повідомляє "Європейська правда".
"Зараз не час для спекуляцій. Нам потрібно продовжувати діалог (з РФ) за для того, щоби знайти вихід з нинішнього тупика в ПАРЄ", - заявив він, запевнивши, що зустрічі в Москві були "конструктивними".
Водночас, речник генсека РЄ зауважив, що Росія не зможе припинити участь у роботі ЄСПЛ, і водночас залишитися членом Ради Європи.
Натомість, колишній голова думського комітету у міжнародних справах, нині російський сенатор Олексій Пушков в понеділок підтвердив можливість виходу РФ з Ради Європи внаслідок нинішніх суперечностей із організацією.
"З трьох головних структур Ради Європи права Росії притискають в двох – в ПАРЄ та ЄСПЛ. Це погано закінчиться для РЄ: вона може втратити Росію", - заявив сенатор.
Як повідомляв iPress.ua, Російська Федерація розглядає можливість додатково скоротити фінансування діяльності Ради Європи та призупинити свою взаємодію з Європейським судом з прав людини.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків