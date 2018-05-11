У Раді Європи занепокоєні збільшенням нападів на представників громадянського суспільства в Україні

У Раді Європі занепокоєні збільшенням нападів на представників громадянського суспільства в Україні.

Про це заявив речник Ради Європи Даніель Холтген, передає "Укрінформ".

"Ми поділяємо занепокоєння щодо збільшення нападів на представників громадянського суспільства в Україні. Активне громадянське суспільство є вагомим чинником для демократії та захисників прав людини. Відтак, активісти не повинні бути під загрозою нападів. Ми відзначаємо намір керівництва України, який висловив президент Порошенко, провести повномасштабне розслідування", - наголосили у Раді Європи.

Нагадаємо, керівниця справами Херсонського міськвиконкому Катерина Гандзюк, яку облили сірчаною кислотою 31 липня, померла у лікарні в неділю, 4 листопада.

Раніше глава Нацполіції Сергій Князєв повідомляв, що справу проти виконавців та організаторів нападу найближчим часом передадуть до суду. Однак адвокатка Катерини Євгенія Закревська стверджує: передача справи до суду в її нинішньому вигляді унеможливить притягнення до відповідальності замовників убивства.