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У Раді Європи засудили напад на ромів: "Ми нажахані"

Рада Європи вимагає прозорого і швидкого розслідування інциденту
Рада Європи засудила напад на табір ромів у Львові.
У Раді Європи засудили напад на ромів: "Ми нажахані" Фото:facebook.com/ukraine.coe

"Ми засуджуємо черговий напад на ромів, про що сьогодні повідомила поліція. Ми нажахані, що на цей раз одну людину вбили. Ми очікуємо повного і прозорого розслідування без зволікання", - написав прес-секретар генсека РЄ Даніель Гольтґен у своєму Twitter.

Нагадаємо, у суботу пізно ввечері в результаті нападу зловмисників на табір ромів на околиці Львова одна особа загинула, четверо травмовані. Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років або довічне позбавлення волі.

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24 06 2018 17:55
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