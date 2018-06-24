У Раді Європи засудили напад на ромів: "Ми нажахані"

Рада Європи засудила напад на табір ромів у Львові.

"Ми засуджуємо черговий напад на ромів, про що сьогодні повідомила поліція. Ми нажахані, що на цей раз одну людину вбили. Ми очікуємо повного і прозорого розслідування без зволікання", - написав прес-секретар генсека РЄ Даніель Гольтґен у своєму Twitter.