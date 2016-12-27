У Раді зареєстровано постанову про виключення Савченко з комітету Нацбезпеки і оборони, - Мосійчук
Про це в ефірі Еспресо.TV заявив нардеп від Радикальної партії Ляшка Ігор Мосійчук.
"У парламенті зареєстровано постанову, про виключення Надії Савченко з членів комітету нацбезпеки і оборони, тому що це дає можливість доступу до надсекретних матеріалів", - сказав Мосійчук.
За словами нардепа, парламентський комітет уже ухвалив відповідне рішення.
Нагадаємо, раніше Верховна Рада скасувала своє рішення про позаквотне обрання народного депутата Надії Савченко в делегацію України в ПАРЄ.
Раніше Савченко також офіційно виключили з фракції та партії "Батьківщина".
Надія Савченко 7 грудня відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.
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