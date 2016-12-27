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У Раді зареєстровано постанову про виключення Савченко з комітету Нацбезпеки і оборони, - Мосійчук

За словами нардепа, парламентський комітет уже ухвалив відповідне рішення.
У Верховній Раді зареєстровано постанову про виключення народного депутата Надії Савченко з комітету національної безпеки і оборони
У Раді зареєстровано постанову про виключення Савченко з комітету Нацбезпеки і оборони, - Мосійчук Надія Савченко. Фото: AFP

Про це в ефірі Еспресо.TV заявив нардеп від Радикальної партії Ляшка Ігор Мосійчук.

"У парламенті зареєстровано постанову, про виключення Надії Савченко з членів комітету нацбезпеки і оборони, тому що це дає можливість доступу до надсекретних матеріалів", - сказав Мосійчук.

За словами нардепа, парламентський комітет уже ухвалив відповідне рішення.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада скасувала своє рішення про позаквотне обрання народного депутата Надії Савченко в делегацію України в ПАРЄ.

Раніше Савченко також офіційно виключили з фракції та партії "Батьківщина".

Надія Савченко 7 грудня відвідала Мінськ, де зустрілася з ватажками терористичних організацій "ДНР" і "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

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27 12 2016 22:37
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