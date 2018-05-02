У Раді зареєстрували два проекти постанов через скандальний польський закон

У Верховній раді зареєстрували два проекти постанов у зв’язку з ухваленням Сеймом і Сенатом Польщі оновленого закону про Інститут національної пам’яті, який також називають "антибандерівським".

Йдеться, зокрема, про проект постанови про звернення Верховної ради до президента, Сейму та Сенату Польщі (№7551), яких закликають не допустити введення в дію змін до закону про Інститут національної пам'яті, передає "Європейська правда".

"Ухвалення вказаних змін є прямим втручанням у внутрішні справи України й по суті висуненням територіальних претензій, в частині визначення території Галичини як "Східної Малопольщі". Вони становлять загрозу для українців незалежно від громадянства. Такі рішення польського Сейму ‒ це безпрецедентна образа, що відбулася на тлі спроб України побудувати добросусідські відносини з Польщею" - йдеться у пояснювальній записці до проекту, ініціаторами якого виступили народні депутати Андрій Іллєнко, Андрій Білецький, Олег Петренко, Юрій Левченко, Михайло Головко та Олег Осуховський.

Крім того, у Раді зареєстрували проект постанови про Заяву ВР у зв’язку з ухваленням Сеймом і Сенатом Польщі "анти бандерівського закону" (№7553) .

Як випливає з пояснювальної записки, заява має на меті продемонструвати позицію Верховної ради стосовно ухваленого польського закону та "сприятиме проведенню діалогу з польською стороною з метою уникнення негативних наслідків, прийнятих законодавчих актів".

Авторами даної ініціативи виступили 13 народних депутатів, в тому числі заступник голови парламенту Оксана Сироід, лідери фракцій "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов, "Народного фронту" Максим Бурбак, Радикальної партії Олег Ляшко, представники фракцій "Батьківщина" і "Самопоміч" і позафракційні парламентарі.

Нагадаємо, вночі 1 лютого Сенат Польщі ухвалив без поправок закон про Інститут національної пам'яті Польщі.

Нові норми передбачають штрафи і терміни до трьох років позбавлення волі за публічні висловлювання про причетність поляків до Голокосту в роки Другої світової війни. Зокрема, мова йде про використання формулювання "польські табори смерті".

Закон також вводить штрафи і тюремні терміни за заперечення злочинів українських націоналістів проти поляків. Ця норма стосується Волинської різанини, яку Варшава раніше визнала геноцидом.