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У Раді зареєстрували постанову щодо помісної православної церкви в Україні

Спікер ВРУ дав доручення комітету невідкладно розглянути це питання, щоб у четвер його винести на голосування у парламенті
У Верховній Раді зареєстрували звернення Президента до Вселенського Патріарха щодо створення єдиної помісної православної церкви в Україні.
У Раді зареєстрували постанову щодо помісної православної церкви в Україні Андрій Парубій. Фото: zn.ua / Артюшенко

Про це повідомив спікер парламенту Андрій Парубій наприкінці ранкового пленарного засідання ВРУ у середу, пише "112 Україна".

Парубій сказав, що щойно було зареєстровано відповідне звернення Президента України Петра Порошенка. Йдеться про проект постанови № 8284 про підтримку звернення Президента України до Вселенського Патріарха Варфоломія про надання томосу про автокефалію православної церкви в Україні.

"Даю доручення профільному комітету з питань культури і духовності у позачерговому порядку розглянути це питання для його внесення на розгляд ВРУ завтра, у четвер, 18 квітня 2018 року. Завтра ми будемо розглядати цю постанову, я прошу завтра усіх максимально мобілізовано прибути у зал", - додав Парубій.

Він висловив сподівання, що звернення набере конституційну більшість голосів.

"Я вважаю, що ця постанова має набрати більше 300 голосів, бо надання томасу про автокефалію православної церкви в Україні, на основі якого вона може посісти належне місце в родині помісних православних церков, є фундаментальним питанням розвитку і буття Української держави. Тому я прошу завтра всіх бути в залі. Комітет, я знаю, сьогодні збирається. Сподіваюся, що буде позитивне рішення комітету", - зазначив спікер ВРУ.

Нагадаємо, що 17 квітня Петро Порошенко повідомив, що вирішив звернутися до Вселенського патріарха щодо створення автокефалії помісної церкви в Україні та закликав парламентарів підтримати таку його ініціативу.

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18 04 2018 14:56
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