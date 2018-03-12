У Раді зареєстрували президентський законопроект щодо виборів під час воєнного стану

Самого тексту законопроекту на сайті Ради немає

Президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради як невідкладний законопроект щодо проведення місцевих виборів під час воєнного стану.

Проектом закону пропонується внести зміни до статті 28 закону "Про правовий режим воєнного стану" щодо забезпечення проведення місцевих виборів, призначених на неділю, 23 грудня 2018 року, повідомляє сайт парламенту.

Його ініціювали президент та 7 нардепів.

Самого тексту законопроекту на сайті Ради немає, але зазначається, що він вже переданий на розгляд керівництву.

Як пояснила на погоджувальній раді представник президента у ВР Ірина Луценко, суть закону полягає в тому, що заборона на проведення виборів під час воєнного стану не поширюватиметься на вибори, назначені на 23 грудня, пише УП.

"Сьогодні президент подав зміни до закону про правовий режим воєнного стану, в якому визначив, що "встановити дію ч.1 ст.19 цього закону про заборону проведення під час воєнного стану виборів в органи місцевого самоврядування не поширюється на проведення місцевих виборів, призначених на 23 грудня", - сказала вона.

Луценко наголосила, що таким чином введення воєнного стану ніяк не позначиться на правах громадян.

"Жодні свободи, жодні права – ні свобода слова, ні свобода зібрань, ні жодної конфіскації, ніякого розквартирування, ніякого забирання майна відбуватися не буде, мобілізації не буде. Це в тому випадку, якщо Путін не вчинить сухопутну агресію по відношенню до України", - підсумувала представник президента у ВР.

У вівторок, 26 листопада, Верховна Рада ухвалила в цілому доопрацьований законопроект № 9338, за допомогою якого затвердила указ президента "Про введення воєнного стану в Україні". Йдеться про області, розташовані вздовж російського і молдавського кордону та на узбережжі Чорного та Азовського морів.

Додамо, що Верховна Рада також призначила вибори президента України на 31 березня 2019 року.