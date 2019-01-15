У Раді зареєстрували проект постанови "Про 10-ті роковини кабальних газових контрактів"

Нардеп Сергій Каплін зареєстрував у парламенті проект Постанови "Про 10-ті роковини підписання кабальних газових контрактів колишніми прем'єр-міністрами України та Російської Федерації Юлією Тимошенко і Володимиром Путіним (19 січня 2019 року)".

Текст проекту постанови наразі відсутній, повідомляє "Укрінформ".

Водночас, Каплін написав на своїй сторінці у Фейсбуці, що "19 січня виповнюється рівно 10 років як відбулося підписання кабальних газових угод між Тимошенко та Путіним! Таким чином уряд профінансував армію Росії. Економіка втратила близько 2 трильйонів гривень, зруйновано цілі галузі, почався відтік трудового капіталу за кордон, Україна втратила енергетичний суверенітет".

Каплін повідомив, що зареєстрував постанову про 10-ті роковини підписання газових контрактів 2009 року. За словами депутата, за результатами розгляду (цієї постанови) "вимагаю засудити дії уряду Тимошенко, направляю звернення до ГПУ, НАБУ, вимагаю провести ретельний аудит щодо втрат для економіки та простих людей".

Нагадаємо, 19 січня 2009 року керівниками "Нафтогазу" і "Газпрому" за підсумками переговорів Юлії Тимошенко та Володимира Путіна було підписано газовий контракт на постачання газу з РФ до України. Спершу "Нафтогаз" відмовився оприлюднити контракт, пославшись на умови конфіденційності. Однак, текст документу пізніше оприлюднила "Українська правда".

У розпорядження УП потрапили три з п’яти контрактів, підписаних у Москві за підсумками переговорів Тимошенко-Путіна: про постачання газу, про транзит та додаткова угода про аванс з боку "Газпрому" для "Нафтогазу" на придбання газу РосУкрЕнерго. Також було підписано ще дві додаткові договори – про придбання Нафтогазом рос-укр-енергівського газу та про право реекспорту цього газу.

Угода про поставки газу до України в 2009-2019 році вперше в історії відносин двох країн містила формулу розрахунку ціни на газ. Ціна на газ, згідно з формулою, мала дві складові. Перша – це константа, 450 доларів за тисячу кубометрів, яка мала діяти всі одинадцять років газової угоди - у 2009-2019 рр. Друга складова – це коефіцієнт, який вираховується в залежності від коливання цін на мазут та газойль на європейському ринку. При обрахуванні другої складової було конкретне посилання, звідки беруться цифрові показники – і перемінні, і константи – зі звіту Platts's Oilgram Price Report. Водночас природа першої складової формули – 450 доларів за тисячу кубометрів газу була незрозумілою. Фактично, це була ціна, яку прем’єр Путін назвав "ринковою" для України. Тимошенко тоді заявляла, що "це середня ціна у Європі". Однак, пізніше ціна на газ значно впала. Крім того, угода від 2009 року містила умову "бери або плати", яка передбачала, що Україна змушена платити навіть за той російський газ, який не відбирала.

Після анексії Криму та початку російської агресії на Донбасі, в жовтні 2014 року, "Нафтогаз" звернувся до Стокгольмського арбітражу з позовом до російського монополіста "Газпром" про умови контракту про транзит природного газу через територію України (в 2009-2019 роках). 22 грудня 2019 року НАК "Нафтогаз України" виграв арбітраж проти російського "Газпрому" за контрактом на поставку газу за всіма спірними питаннями.

Трибунал при Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольму повністю відхилив вимоги ПАТ "Газпром" за положенням "бери або плати" на суму 56 млрд дол. за 2009-2017 роки.

НАК "Нафтогаз України" домоглася зменшення майбутніх обов’язкових річних обсягів закупівлі газу у "Газпрому" більш як у 10 разів у відповідності до фактичних потреб у імпорті газу.

Ціна газу, отриманого "Нафтогазом" у 2 кварталі 2014 року, знижена на 27% – з 485 дол./тис. куб. м до 352 дол./тис. куб. м. Завдяки перегляду контрактної ціни "Нафтогаз" зекономив 1,8 млрд дол. на закупівлі газу, придбаного у 2014-2015 роках. "Нафтогаз" оцінив загальний позитивний ефект рішень арбітражу більш ніж у 75 млрд дол. за весь термін дії контракту на поставку газу.

Крім того, 28 лютого 2018 року Стокгольмський арбітражний трибунал ухвалив рішення на користь НАК "Нафтогаз України" щодо більшості важливих питань в спорі з ПАТ "Газпром".

Трибунал підтвердив порушення "Газпромом" зобов’язань щодо обсягів транзиту та присудив компенсацію в розмірі 4,63 млрд дол.

Це рішення означає, що "Газпром" має сплатити "Нафтогазу" близько 2,56 млрд дол., з урахуванням остаточного розрахунку за газ, поставлений в 2014 та 2015 роках.

Додамо, що Україна під час другого раунду тристоронніх переговорів у Брюсселі наполягатиме на тому, що транзит газу має відбуватися відповідно до норм європейського законодавства.