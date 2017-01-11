У Раді зареєстрували законопроект про імпічмент президента

У Верховній Раді зареєстрували законопроект "Про Президента України та порядок припинення його повноважень", його автор позафракційний народний депутат Юрій Дерев'янко.

Законопроект № 7248 зареєстровано 31 жовтня 2017 року. Наразі на сайті відсутній його текст та пояснювальні документи щодо нього.

Автор документу Юрій Дерев’янко планує презентувати його 2 листопада в Лекторії під куполом на Площі Конституції біля Верховної Ради, повідомляє прес-служба нардепа.

"Завтра у нас буде велика презентація цього законопроекту. Цей законопроект є дуже важливий. Це законопроект, який врегульовує діяльність Конституційної інституції - президента України, а також припинення його діяльності, припинення його повноважень у випадку порушення закону, державної зради чи іншого злочину", - повідомив Дерев'янко в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, мета цього законопроекту – "усунення прогалин в чинному законодавстві, які дозволяють главі держави діяти всупереч Конституції та інтересів народу України".

Нагадаємо, що учасники акції протесту біля Верховної Ради, які назвалися ветеранами боротьби за незалежність, оголосили Президенту України Петру Порошенку ультиматум. Протестувальники вимагали внести до парламенту законопроекти про імпічмент та про Антикорупційний суд.