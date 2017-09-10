ПОЛІТИКА НОВИНИУ Верховній Раді зареєстрували проект закону, який пропонує тимчасово обмежити право українців на виїзд до Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
У Раді зареєстрували законопроект про заборону подорожей до Росії
Авторами законодавчої ініціативи є народні депутати з фракції БПП Андрій Немировський та Андрій Шинькович, а також позафракційний Андрій Денисенко
Фото: скріншот
Про це свідчить інформація на сайті парламенту.
Законопроект №7187 внесений на розгляд парламенту у понеділок, 9 жовтня.
Його повна назва "Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України до держави-агресора)".
Наразі текст законопроекту на веб-сторінці відсутній.
Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони України вирішила не вводити візовий режим з Росією.
Раніше, РНБО ініціювало введення біометричного контролю для іноземців при перетині державного кордону України.
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09 10 2017 16:59 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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