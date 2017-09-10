У Раді зареєстрували законопроект про заборону подорожей до Росії

Авторами законодавчої ініціативи є народні депутати з фракції БПП Андрій Немировський та Андрій Шинькович, а також позафракційний Андрій Денисенко

У Верховній Раді зареєстрували проект закону, який пропонує тимчасово обмежити право українців на виїзд до Росії.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Законопроект №7187 внесений на розгляд парламенту у понеділок, 9 жовтня.

Його повна назва "Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо запровадження тимчасового обмеження права громадян України на виїзд з України до держави-агресора)".

Наразі текст законопроекту на веб-сторінці відсутній.

Нагадаємо, що Рада національної безпеки і оборони України вирішила не вводити візовий режим з Росією.

Раніше, РНБО ініціювало введення біометричного контролю для іноземців при перетині державного кордону України.