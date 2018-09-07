У Раді заявили про невідповідність сталі у мінометах "Молот" технічним характеристикам

"Це вже 12 загиблих і 38 поранених від цього міномета "Молот", - наголосив нардеп Кожем'якін

Експерти по металу стверджують, що метал, який використовується для міномета "Молот2, не відповідає технічним характеристикам.

Про це голова комітету Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності Андрій Кожем'якін заявив на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту, передає УНІАН.

Він нагадав, що днями відбулася трагедія на Рівненському полігоні, де загинуло троє і поранено 9 осіб.

"Це вже 12 загиблих і 38 поранених від цього міномета "Молот", - наголосив Кожем'якін. Депутат зазначив, що "експерти по металу стверджують, що марка сталі стовбурів не відповідає технічним характеристикам - вона м'якша, ніж повинна бути".

Кожемякін наголосив, що головою парламенту Андрієм Парубієм має бути підписаний законопроект 1793, який був ухвалений як закон 226 голосами, але заблокований через заяву депутата Івана Вінника, що він не голосував за нього і не був в залі, але картка його була задіяна для голосування, яким передбачається відповідальність за порушення у військовій сфері. Кожем'якін зазначив, що якби такий закон був підписаний, то багато трагедій можна було б уникнути.

Нагадаємо, що 6 липня під час військових навчань на рівненському полігоні вибухнув міномет "Молот". Четверо військовослужбовців загинули, ще дев'ятеро отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Загиблі військові були бійцями 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону, який входить до складу 128-ої окремої гірсько-піхотної бригади і базується в Ужгороді. На Закарпатті вчора було оголошено жалобу.

Основною версією вибуху є порушення заходів безпеки.

Пізніше, Президент Петро Порошенко доручив військовому керівництву оперативно розслідувати причини трагедії на полігоні в Рівненській області та тимчасово заборонив використовувати міномети "Молот".

У свою чергу, директор держконцерну "Укроборонпром" Павло Букін заявив, що наразі в Україні немає альтернативи мінометам "Молот".