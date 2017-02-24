Депутати розважаються: у Раді з'явився "Почекун", - ФОТО
Перед початком засідання й виступами членів Кабінету міністрів у парламенті її поставили на трибуну.
Депутати Почекуна поставили за трибуну pic.twitter.com/L3c2wP65NN— Serhii Andrushko (@S_Andrushko) 24 февраля 2017 г.
Як пояснив нардеп у Facebook він підбурює парламентарів ходити на роботу.
"322 депутати зареєструвалося в сесійній залі ВР. За фактом, не більше 150 осіб. Але Почекун у залі є. Ми зустрілися з ним вчора на каналі NewOne", – написав Береза.
"Він, як і більшість українців, чекає відвідування й роботи нардепів. І дуже чекає якісних змін від Кабміну", – заявив він.
"Терпіння в нього чимало. Часу теж. Чого не можна сказати про Україну", – додав нардеп.
Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій закликає керівництва фракцій провести роз’яснювальну роботу з народними депутатами щодо прогулів роботи.
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