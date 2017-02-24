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Депутати розважаються: у Раді з'явився "Почекун", - ФОТО

Він підбурює парламентарів ходити на роботу
Депутат Борислав Береза приніс до сесійної зали Верховної Ради фігуру "Почекуна".
Депутати розважаються: у Раді з Фото:facebook.com/borislav.bereza

Перед початком засідання й виступами членів Кабінету міністрів у парламенті її поставили на трибуну.

 

Як пояснив нардеп у Facebook він підбурює парламентарів ходити на роботу.

"322 депутати зареєструвалося в сесійній залі ВР. За фактом, не більше 150 осіб. Але Почекун у залі є. Ми зустрілися з ним вчора на каналі NewOne", – написав Береза.

 

"Він, як і більшість українців, чекає відвідування й роботи нардепів. І дуже чекає якісних змін від Кабміну", – заявив він.

 

"Терпіння в нього чимало. Часу теж. Чого не можна сказати про Україну", – додав нардеп.

Нагадаємо, голова Верховної Ради Андрій Парубій закликає керівництва фракцій провести роз’яснювальну роботу з народними депутатами щодо прогулів роботи.

 
 

 

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