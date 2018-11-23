У Раді з'явився ще один законопроект про зміну назви Дніпропетровської області

Народні депутати зареєстрували у Верховній Раді альтернативний президентському законопроект про перейменування Дніпропетровської області.

Про це свідчить запис на сайті парламенту. Ініціаторами проекту №9310-1 "Про внесення змін до статті 133 Конституції України (щодо перейменування Дніпропетровської області)" вступили більше ста народних обранців, серед яких представники фракцій "Народного фронту", "Батьківщини", Радикальної партії, БПП, "Самопомочі" і групи "Воля народу".

Наразі текст документа на сайті відсутній.

Один з авторів законодавчої ініціативи Єгор Соболєв у коментарі "Українській правді" повідомив, що депутати знову пропонують Раді назвати область Січеславською.

Нагадаємо, що Верховна Рада України не підтримала постанову про направлення на розгляд до Конституційного суду рішення про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську.

Як відомо, 14 липня 2016 року Верховна Рада перейменувала місто Кіровоград на Кропивницький. Також Рада перейменувала Дніпропетровськ на Дніпро. Перейменування міст відбулося у межах декомунізації.

У квітні 2018 року група народних депутатів внесла до Верховної Ради законопроект №8329 про перейменування Дніпропетровської області на Січеславську. У травні до Верховної Ради внесли законопроект №8380 щодо перейменування Кіровоградської області.

11 липня профільний комутет Ради підтримав перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей.

Також, Верховна рада України Ухвалила законопроект, яким перейменувала Кіровоградський район Кіровоградської області на Кропивницький район.