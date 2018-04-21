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У Раду внесено проект про перейменування Переяслав-Хмельницького

"Повернення місту його історичної назви буде сприяти подолання історичних міфів про "одвічне прагнення українського народу до возз'єднання з російським народом"
У Верховну Раду внесли проект постанови №8307 "Про перейменування міста Переяслав-Хмельницький Київської області".
У Раду внесено проект про перейменування Переяслав-Хмельницького Фото: svjatoslav.kiev.ua

"Перейменувати місто Переяслав-Хмельницький Київської області в місто Переяслав", - сказано в тексті документа.

Автори законопроекту - нардеп від "Батьківщини" Сергій Власенко, депутат від БПП Сергій Кудлаєнко, депутат від "Народного фронту" Микола Федорук.

"Інститут української мови Національної академії наук України відзначає, що повернення назви Переяслав торкається норм чинного українського правопису і відповідає сучасній практиці відновлення історичних назв поселень. Український інститут національної пам'яті підтримує пропозицію про повернення місту Переяслава-Хмельницького його історичної назви Переяслав. Повернення місту його історичної назви буде сприяти відновленню національної пам'яті українського суспільства, а також подолання історичних міфів про "одвічне прагнення українського народу до возз'єднання з російським народом", що втілилось у "возз'єднання України і Росії" на Переяславській раді 1654 року, і тому подібне" , - сказано в пояснювальній записці до документа.

Нагадаємо, що Кіровоградська міська рада на своєму засіданні 27 листопада виконала вимогу закону про декомунізацію і змінила свою назву на міську раду міста Кропивницький.

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21 04 2018 14:36
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