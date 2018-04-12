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У Раду внесли вісім законопроектів про продовження земельного мораторію

Українські депутати не готові дозволити українцям торгувати землею
У Верховній Раді зареєстровано вісім законопроектів про продовження земельного мораторію.
У Раду внесли вісім законопроектів про продовження земельного мораторію Фото: agropolit.com

Хвилю розпочав депутат від Блоку Петра Порошенка Олег Барна, який 30 листопада запропонував продовжити тимчасову заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення до 2024 року (законопроект №9355). 4 грудня інші нардепи зареєстрували ще сім альтернативних проектів.

Депутат Григорій Шверк запропонував продовжити мораторій до 22 квітня 2019 року (законопроект №9355-1), депутат Олексій Мушак - до 7 листопада 2019 року (законопроект №9355-2). Ці законопроекти є жартівливими: у пояснювальних записках депутати вказують, що механічна заміна дати закінчення мораторію не має сенсу, оскільки однаково немає закону про обіг земель сільськогосподарського призначення. У зв'язку з цим у першому випадку пропонується прив'язати цю дату до дня народження Володимира Леніна, у другому - до річниці Жовтневої революції.

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"Опоблоківці" Вадим Новинський та Олександр Вілкул запропонували зробити мораторій безстроковим - до проведення всеукраїнського референдуму про землю (законопроект № 9355-3).

Представники "Народного фронту" Максим Бурбак та Ігор Бриченко пропонують продовжити його на півтора року - до 1 липня 2020 року (законопроект №9355-4). Вони вважають, що новому складу парламенту буде під силу створити належну законодавчу базу для купівлі-продажу або відчуження сільгоспземель.

Група депутатів на чолі з керівником аграрного комітету Олександром Бакуменком запропонувала продовжити мораторій на рік, до 2020 року (законопроект №9355-5).

"Свободівець" Михайло Головко запропонував продовжити мораторій до 2030 року (законопроект №9355-6), і водночас разом з колегами за партією він готовий замінити мораторій на повну заборону торгівлі землею сільськогосподарського призначення (законопроект №9355-7).

У зв'язку з цим "свободівці" пропонують ухвалити відповідний закон (законопроект №9364). Він складається всього з трьох статей: торгівля землею заборонена; громадяни мають право на володіння землею, отриманою у порядку спадкування або під час розпаювання; сільгоспземля може бути відчужена державою.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини визнав мораторій на продаж сільськогосподарських земель в Україні порушенням прав людини.

Директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен заявила, що мораторій на продаж сільськогосподарських земель завдає українській економіці збитків на мільярди доларів.

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04 12 2018 20:24
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