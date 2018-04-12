У Раду внесли вісім законопроектів про продовження земельного мораторію

У Верховній Раді зареєстровано вісім законопроектів про продовження земельного мораторію.

Хвилю розпочав депутат від Блоку Петра Порошенка Олег Барна, який 30 листопада запропонував продовжити тимчасову заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення до 2024 року (законопроект №9355). 4 грудня інші нардепи зареєстрували ще сім альтернативних проектів.

Депутат Григорій Шверк запропонував продовжити мораторій до 22 квітня 2019 року (законопроект №9355-1), депутат Олексій Мушак - до 7 листопада 2019 року (законопроект №9355-2). Ці законопроекти є жартівливими: у пояснювальних записках депутати вказують, що механічна заміна дати закінчення мораторію не має сенсу, оскільки однаково немає закону про обіг земель сільськогосподарського призначення. У зв'язку з цим у першому випадку пропонується прив'язати цю дату до дня народження Володимира Леніна, у другому - до річниці Жовтневої революції.

Ринок сільгоспземлі. Міжнародний досвід і прикладні дослідження

"Опоблоківці" Вадим Новинський та Олександр Вілкул запропонували зробити мораторій безстроковим - до проведення всеукраїнського референдуму про землю (законопроект № 9355-3).

Представники "Народного фронту" Максим Бурбак та Ігор Бриченко пропонують продовжити його на півтора року - до 1 липня 2020 року (законопроект №9355-4). Вони вважають, що новому складу парламенту буде під силу створити належну законодавчу базу для купівлі-продажу або відчуження сільгоспземель.

Група депутатів на чолі з керівником аграрного комітету Олександром Бакуменком запропонувала продовжити мораторій на рік, до 2020 року (законопроект №9355-5).

"Свободівець" Михайло Головко запропонував продовжити мораторій до 2030 року (законопроект №9355-6), і водночас разом з колегами за партією він готовий замінити мораторій на повну заборону торгівлі землею сільськогосподарського призначення (законопроект №9355-7).

У зв'язку з цим "свободівці" пропонують ухвалити відповідний закон (законопроект №9364). Він складається всього з трьох статей: торгівля землею заборонена; громадяни мають право на володіння землею, отриманою у порядку спадкування або під час розпаювання; сільгоспземля може бути відчужена державою.

Нагадаємо, Європейський суд з прав людини визнав мораторій на продаж сільськогосподарських земель в Україні порушенням прав людини.

Директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен заявила, що мораторій на продаж сільськогосподарських земель завдає українській економіці збитків на мільярди доларів.