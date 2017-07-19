У Раду внесли законопроект, який передбачає право медиків відмовити в аборті

За відмову медика не можна буде притягнути до відповідальності

У Верховну Раду 17 липня внесли законопроект №6747, який може дозволити медикам відмовлятися від призначення аборту або від участі в операції зі штучного переривання вагітності з релігійних міркувань.

Індія, акції протесту проти абортів в Нью-Делі 26 листопада 2014. Комісія у справах жінок стверджує, що в Індії робиться щоденно 20 000 абортів. Фото: АFР

У пояснювальній записці сказано, що аборт - "це дискусійне питання, суперечливе з погляду медицини і не до кінця вирішене в українському суспільстві". При цьому в законодавстві не передбачено право лікаря відмовитися від аборту, повідомєя "Lb.ua".

Тому депутати пропонують внести в Цивільний кодекс України і в закон "Основи законодавства України про охорону здоров'я" положення, згідно з якими медичний працівник має право на відмову від призначення або участі в проведенні операції штучного переривання вагітності зі світоглядних або релігійних переконань. За це рішення його не можна буде притягнути до відповідальності.

При цьому медик повинен буде скерувати жінку до іншого лікаря або в інший медичний заклад, де аборт виконають.

Ці вимоги не будуть стосуватися випадків невідкладної медичної допомоги.

Законопроект внесли 15 народних депутатів з різних фракцій і груп: Павло Унгурян, Микола Лаврик, Юрій Мірошниченко, Олександр Кірш, Олег Медуниця, Юрій Тимошенко, Ігор Лапін, Михайло Головко, Олег Осуховський, Ігор Мосійчук, Оксана Білозір, Оксана Корчинська, Андрій Шипко, Олександр Бригинець, Іван Спориш.

Нагадаємо, 30 березня народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенко" Дмитро Голубов вніс до Верховної Ради законопроект, який забороняє аборт за бажанням жінки.

Раніше митрополит УПЦ МП Олександр Драбинко підписав звернення, яке закликає повністю заборонити аборти на території України.