Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

У Раду внесли законопроект, який передбачає право медиків відмовити в аборті

За відмову медика не можна буде притягнути до відповідальності
У Верховну Раду 17 липня внесли законопроект №6747, який може дозволити медикам відмовлятися від призначення аборту або від участі в операції зі штучного переривання вагітності з релігійних міркувань.
У Раду внесли законопроект, який передбачає право медиків відмовити в аборті Індія, акції протесту проти абортів в Нью-Делі 26 листопада 2014. Комісія у справах жінок стверджує, що в Індії робиться щоденно 20 000 абортів. Фото: АFР

У пояснювальній записці сказано, що аборт - "це дискусійне питання, суперечливе з погляду медицини і не до кінця вирішене в українському суспільстві". При цьому в законодавстві не передбачено право лікаря відмовитися від аборту, повідомєя "Lb.ua".

Тому депутати пропонують внести в Цивільний кодекс України і в закон "Основи законодавства України про охорону здоров'я" положення, згідно з якими медичний працівник має право на відмову від призначення або участі в проведенні операції штучного переривання вагітності зі світоглядних або релігійних переконань. За це рішення його не можна буде притягнути до відповідальності.

При цьому медик повинен буде скерувати жінку до іншого лікаря або в інший медичний заклад, де аборт виконають.

Ці вимоги не будуть стосуватися випадків невідкладної медичної допомоги.

Законопроект внесли 15 народних депутатів з різних фракцій і груп: Павло Унгурян, Микола Лаврик, Юрій Мірошниченко, Олександр Кірш, Олег Медуниця, Юрій Тимошенко, Ігор Лапін, Михайло Головко, Олег Осуховський, Ігор Мосійчук, Оксана Білозір, Оксана Корчинська, Андрій Шипко, Олександр Бригинець, Іван Спориш.

Нагадаємо, 30 березня народний депутат від фракції "Блок Петра Порошенко" Дмитро Голубов вніс до Верховної Ради законопроект, який забороняє аборт за бажанням жінки.

Раніше митрополит УПЦ МП Олександр Драбинко підписав звернення, яке закликає повністю заборонити аборти на території України.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

19 07 2017 17:56
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.