У Раду зайшли військові: Сироїд закрила засідання, - ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ

Після завершення перерви представник "Народного фронту" Юрій Береза попросив дозволу виступити військовослужбовцям.

Поліцейських в камуфляжі завели на прохання "Народного фронту".

Верховна Рада в середу не змогла провести засідання.

Відразу після відкриття на прохання фракцій "Народного фронту" і "Блоку Петра Порошенка" в засіданні відразу ж після відкриття було оголошено перерву на 30 хвилин.

Коли він завершився, нардеп Юрій Береза ​​з трибуни звернувся до головуючої Оксані Сироід з проханням пустити в зал поліцейських, які напередодні зіткнулися з Володимиром Парасюком на блокпосту в Слов'янську.

"Я хочу запросити поліцейських в цей зал, щоб вони розповіли, що відбувалося вчора, як народний депутат дозволяє собі вести по відношенню до правоохоронців. Там все люди, які пройшли війну, всі поранені. Тому я прошу, пані голова, пустити в зал і надати право на виступ бійцям Національної гвардії і представникам Національної поліції ", - заявив Береза.

"Ми підкреслюємо, що на сьогоднішній день стоїть питання виживання держави, виживання української України, яку терзає зовнішній ворог, а внутрішній ворог, який сидить в цьому залі, радіє з цього. Радіє! Ми з ними тут не разорбралісь", - сказав він.

Після цього в зал зайшли кілька людей у ​​формі, а Сироїд, ще не дала на це дозвіл, оголосила ранкове засідання закритим.

Нагадаємо, що згідно з регламентом Верховної Ради, під час пленарного засідання в залі засідань не можуть перебувати особи, які не є народними депутатами, за винятком особи, яка супроводжує народного депутата-інваліда, та працівників апарату Верховної Ради, що виконують функцію з обслуговування пленарних засідань.

Особи, запрошені на пленарне засідання Верховної Ради, можуть перебувати лише на відведених для них в установленому порядку місцях.