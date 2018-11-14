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У Рахунковій палаті заявили про ризик невиконання держбюджету

У Рахунковій палаті зазначають, що до кінця поточного року є загрози виконанню бюджету
Голова Рахункової палати Валерій Пацкан заявляє, що державний бюджет на поточний рік може бути не виконаний.
У Рахунковій палаті заявили про ризик невиконання держбюджету Фото: з вільних джерел

Факторами можливого невиконання бюджету є зростання виплат за зовнішніми боргами в поточному році, невиконання плану надходжень від приватизації і платників податків.

"До кінця поточного року є загрози невиконання бюджету", - заявив голова Рахункової палати, інформують Українські Новини.

При цьому Пацкан зазначив, що Кабмін намагається не допустити недофінансування захищених статей бюджету.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала за основу законопроект продержбюджет на 2019-й рік 18 жовтня.

Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловився за ухвалення проекту державного бюджету на 2019-й рік Верховною Радою до 1 грудня.

Сьогодні Кабінет міністрів схвалив з триденним доопрацюванням проект закону про державний бюджет на 2019 рік до другого читання.

 

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14 11 2018 14:38
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