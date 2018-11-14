У Рахунковій палаті заявили про ризик невиконання держбюджету
Факторами можливого невиконання бюджету є зростання виплат за зовнішніми боргами в поточному році, невиконання плану надходжень від приватизації і платників податків.
"До кінця поточного року є загрози невиконання бюджету", - заявив голова Рахункової палати, інформують Українські Новини.
При цьому Пацкан зазначив, що Кабмін намагається не допустити недофінансування захищених статей бюджету.
Нагадаємо, Верховна Рада підтримала за основу законопроект продержбюджет на 2019-й рік 18 жовтня.
Раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман висловився за ухвалення проекту державного бюджету на 2019-й рік Верховною Радою до 1 грудня.
Сьогодні Кабінет міністрів схвалив з триденним доопрацюванням проект закону про державний бюджет на 2019 рік до другого читання.
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