У Рахунковій палаті заявили про ризик невиконання держбюджету

У Рахунковій палаті зазначають, що до кінця поточного року є загрози виконанню бюджету

Голова Рахункової палати Валерій Пацкан заявляє, що державний бюджет на поточний рік може бути не виконаний.

Факторами можливого невиконання бюджету є зростання виплат за зовнішніми боргами в поточному році, невиконання плану надходжень від приватизації і платників податків.

"До кінця поточного року є загрози невиконання бюджету", - заявив голова Рахункової палати, інформують Українські Новини.

При цьому Пацкан зазначив, що Кабмін намагається не допустити недофінансування захищених статей бюджету.

Нагадаємо, Верховна Рада підтримала за основу законопроект продержбюджет на 2019-й рік 18 жовтня.