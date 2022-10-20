У рамках "єОселі" видано перший пільговий кредит
Про це повідомила перша віце-прем'єр-міністрка – міністрка економіки Юлія Свириденко у Facebook.
За її словами, програма доступної іпотеки працює у тестовому режимі, але має великий запит серед людей. Триває системна робота над тим, щоб скористатися послугою змогли якнайбільше українців.
Отримати пільговий іпотечний кредит за ставкою 3% можуть:
- військовослужбовці ЗСУ, Національної гвардії, працівники інших силових відомств, поліцейські, а також члени їхніх сімей;
- медичні працівники закладів охорони здоров'я державної або комунальної форми власності;
- педагоги навчальних закладів державної або комунальної форми власності;
- вчені.
Також Юлія Свириденко наголосила, що кредит надається на строк від одного до 20 років для придбання житла у житловому будинку квартирного типу. Власний внесок – від 20% вартості предмета іпотеки.
З початку 2023 року планується розпочати реалізацію другого етапу програми "єОселя", в рамках якого на отримання кредитів під 7% річних зможуть розраховувати всі громадяни, які відповідатимуть певним критеріям.
У зв'язку з технічним доопрацюванням програма "єОселя" функціонує у тестовому режимі, тому заявки на отримання пільгової іпотеки можна подавати тільки на порталі "Дія": https://diia.gov.ua/services/yeoselya
Згодом, коли буде доопрацьовано технічну базу, українці зможуть подавати заявки також через додаток "Дія".
Раніше повідомлялось, що "Дія" тестує нові функції для ВПО.
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