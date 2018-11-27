Блокування кордонів "євробляхарями": понад 500 фур простоюють, у Краківці сталась бійка

Західні кордони продовжують блокувати "євробляхарі". На окремих пунктах пропуску проїжджає по одному транспортному засобу на годину.

Лише у Раві-Руській та Краковці вдалося тимчасово розблокувати кордон і пропустити велику кількість автомобілів. Протестувальники не пропускають навіть іноземних дипломатів, тож ті погрожують їм депортацією під час майбутніх візитів, інформує Zaxidnet.

27 листопада у пункті пропуску "Рава-Руська" тимчасово розблокували дорогу. За інформацією патрульної поліції Львівщини, цілу ніч протестувальники перекривали в'їзди-виїзди, станом на 7 ранку пропускали лише по одному автобусу і 5 автомобілів на годину. На ранок стараннями поліції, прикордонників та громадян, які стоять у черзі, вдалося відкрити кордон. Випустили усі транспортні засоби та запустили велику кількість тірів й інших автомобілів у пункт пропуску.

"Пікетувальників стало мало, і водії авто вирішили їхати. Поліція і прикордонники забезпечили проїзд", ‒ заявила речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій.

Люди, які влаштували блокаду кордону, продовжують з'їжджатися до пунктів пропуску, додали у патрульній поліції

У Шегинях простоює 200 вантажівок та 100 легкових автомобілів. Блокувальники пропускають по 1 легковику в годину.

На Краковці у черзі чекають понад 250 фур, 7 автобусів, багато легкового транспорту. Бляхарі пропускають по 1 автобусу в годину, фури і легкові автівки не пропускають.

На Краківці сталась бійка між "мітингувальниками" та водіями. Але о 8:50 Краківець вдалось тимчасово розблокувати. Загалом на Львівщині зараз розблоковані під’їзні дороги до пунктів пропуску Угринів, Рава-Руська, Грушів та Смільниця, уточнив керівник Львівської митниці Левко Прокіпчук

Набуває ця ситуація і міжнародного скандалу, оскільки незручності відчули на собі й іноземні дипломати.

"Мали неприємну ситуацію, коли мітингувальники не пропустили двох польських дипломатів. Тож зараз компетентні органи Польщі просять надати інформацію щодо осіб, які беруть участь в цих "заходах", щоб при спробі перетину депортувати та анулювати карту поляка, якщо така видавалась", ‒ зазначив Левко Прокіпчук.

Нагадаємо, починаючи з неділі, 25 листопада, резидентам України заборонено ввозити у країну автомобілі на іноземній реєстрації без сплати митних платежів або грошової застави. Набули чинності закони №2611-VIII і №2612-VIII про зниження акцизу на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

Закони встановлюють правила тимчасового перебування в Україні автомобілів з іноземною реєстрацією. Так, №2611-VIII визначає, що базові ставки акцизного податку для нового автомобіля в залежності від типу палива та обсягу двигуна:

для авто з бензиновим двигуном об'ємом 1000 куб. см – €50; від 3000 куб. см – €100;

для "дизеля" з двигуном 1500 куб. см – €75; від 3500 куб. см – до €150.

Щоб визначити розмір акцизу для конкретного авто, до базової ставки застосовуватимуть коефіцієнти. Формула буде такою: "Ставка = Базова ставка × Коефіцієнт двигуна × Вік двигуна".

На оформлення нерозмитнених авто дається 180 робочих днів. При цьому акцизний податок зменшується на 50% для авто, які будуть розмитнені упродовж перших 90 днів після вступу закону в силу. В останні 90 днів пільгового періоду ставки стануть повними, але штрафи за порушення термінів перебування не накладатимуться.

Закон №2612-VIII передбачає штрафи за порушення умов тимчасового ввезення та транзиту авто. Також у ньому прописано штрафи за порушення терміну перебування нерозмитненого автомобіля на території України – від 170 грн до 170 тис. грн або конфіскації авто.

Від початку доби в Україну не пустили понад 200 автомобілів на єврономерах.

Власники автомобілів на єврономерах у неділю, 25 листопада, перекрили пункти пропуску у прикордонних районах Львівщини і Волині.

МВС просить власників авто, які стали заручниками "тимчасово неврегульованої законодавчо ситуації", не вдаватися до радикальних дій. У міністерстві створили робочу групу для розблокування руху на пунктах пропуску, перше засідання якої відбудеться 26 листопада о 10:00.