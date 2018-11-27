Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Блокування кордонів "євробляхарями": понад 500 фур простоюють, у Краківці сталась бійка

Польща погрожує депортувати протестувальників при майбутніх візитах та анулювати карту поляка
Західні кордони продовжують блокувати "євробляхарі". На окремих пунктах пропуску проїжджає по одному транспортному засобу на годину.
Блокування кордонів "євробляхарями": понад 500 фур простоюють, у Краківці сталась бійка Фото: dpsu.gov.ua

Лише у Раві-Руській та Краковці вдалося тимчасово розблокувати кордон і пропустити велику кількість автомобілів. Протестувальники не пропускають навіть іноземних дипломатів, тож ті погрожують їм депортацією під час майбутніх візитів, інформує Zaxidnet.

27 листопада у пункті пропуску "Рава-Руська" тимчасово розблокували дорогу. За інформацією патрульної поліції Львівщини, цілу ніч протестувальники перекривали в'їзди-виїзди, станом на 7 ранку пропускали лише по одному автобусу і 5 автомобілів на годину. На ранок стараннями поліції, прикордонників та громадян, які стоять у черзі, вдалося відкрити кордон. Випустили усі транспортні засоби та запустили велику кількість тірів й інших автомобілів у пункт пропуску.

"Пікетувальників стало мало, і водії авто вирішили їхати. Поліція і прикордонники забезпечили проїзд", ‒ заявила речниця патрульної поліції Львівщини Катерина Рибій.

Люди, які влаштували блокаду кордону, продовжують з'їжджатися до пунктів пропуску, додали у патрульній поліції

У Шегинях простоює 200 вантажівок та 100 легкових автомобілів. Блокувальники пропускають по 1 легковику в годину.

На Краковці у черзі чекають понад 250 фур, 7 автобусів, багато легкового транспорту. Бляхарі пропускають по 1 автобусу в годину, фури і легкові автівки не пропускають.

На Краківці сталась бійка між "мітингувальниками" та водіями. Але о 8:50 Краківець вдалось тимчасово розблокувати. Загалом на Львівщині зараз розблоковані під’їзні дороги до пунктів пропуску Угринів, Рава-Руська, Грушів та Смільниця, уточнив керівник Львівської митниці Левко Прокіпчук

Набуває ця ситуація і міжнародного скандалу, оскільки незручності відчули на собі й іноземні дипломати.

"Мали неприємну ситуацію, коли мітингувальники не пропустили двох польських дипломатів. Тож зараз компетентні органи Польщі просять надати інформацію щодо осіб, які беруть участь в цих "заходах", щоб при спробі перетину депортувати та анулювати карту поляка, якщо така видавалась", ‒ зазначив Левко Прокіпчук.

Нагадаємо, починаючи з неділі, 25 листопада, резидентам України заборонено ввозити у країну автомобілі на іноземній реєстрації без сплати митних платежів або грошової застави.  Набули чинності закони №2611-VIII і №2612-VIII про зниження акцизу на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

Закони встановлюють правила тимчасового перебування в Україні автомобілів з іноземною реєстрацією. Так, №2611-VIII визначає, що базові ставки акцизного податку для нового автомобіля в залежності від типу палива та обсягу двигуна:

  • для авто з бензиновим двигуном об'ємом 1000 куб. см – €50; від 3000 куб. см – €100;

  • для "дизеля" з двигуном 1500 куб. см – €75; від 3500 куб. см – до €150.

Щоб визначити розмір акцизу для конкретного авто, до базової ставки застосовуватимуть коефіцієнти. Формула буде такою: "Ставка = Базова ставка × Коефіцієнт двигуна × Вік двигуна".

На оформлення нерозмитнених авто дається 180 робочих днів. При цьому акцизний податок зменшується на 50% для авто, які будуть розмитнені упродовж перших 90 днів після вступу закону в силу. В останні 90 днів пільгового періоду ставки стануть повними, але штрафи за порушення термінів перебування не накладатимуться.

Закон №2612-VIII передбачає штрафи за порушення умов тимчасового ввезення та транзиту авто. Також у ньому прописано штрафи за порушення терміну перебування нерозмитненого автомобіля на території України – від 170 грн до 170 тис. грн або конфіскації авто.

Від початку доби в Україну не пустили понад 200 автомобілів на єврономерах.

Власники автомобілів на єврономерах у неділю, 25 листопада, перекрили пункти пропуску у прикордонних районах Львівщини і Волині.

МВС просить власників авто, які стали заручниками "тимчасово неврегульованої законодавчо ситуації", не вдаватися до радикальних дій. У міністерстві створили робочу групу для розблокування руху на пунктах пропуску, перше засідання якої відбудеться 26 листопада о 10:00.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 11 2018 10:32
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

Воєнний стан в Україні: що треба знати українським громадянам, - ІНФОГРАФІКА

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.