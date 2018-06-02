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У районі АТО двоє військовиків дістали поранення внаслідок ворожих обстрілів, - штаб

Від початку доби незаконні збройні формування 5 разів порушували "режим тиші"
У районі проведення АТО сьогодні двоє вояків дістали поранення внаслідок ворожих обстрілів.
У районі АТО двоє військовиків дістали поранення внаслідок ворожих обстрілів, - штаб Фото:unian

Про це повідомляється на сторінці прес-центру штабу АТО у Facebook.

"Від початку доби незаконні збройні формування 5 разів порушували "режим тиші". Унаслідок ворожих обстрілів поранення дістали двоє українських воїнів", - заявили у штабі.

Російсько-окупаційні війська продовжували вести вогонь у бік українських захисників, застосовуючи в більшості випадків озброєння, яке давно мало б бути відведено від лінії зіткнення.

На луганському напрямку бойовики застосували міномети калібру 120 і 82 мм неподалік від Новозванівки. Зі 120-мм мінометів, зенітної установки і великокаліберних кулеметів бойовики вели вогонь по захисниках Троїцького, а по позиціях поблизу Новоолександрівки загарбники стріляли з великокаліберних кулеметів.

На донецькому напрямку противник активізувався на Приазов'ї. Грубо порушуючи мінські домовленості, російсько-окупаційні угруповання випустили 15 мін калібру 120 мм по українських оборонних укріпленнях у районі Широкиного. Крім того, неподалік від Водяного ворог обстріляв наших воїнів зі стрілецької зброї.

Як повідомлялося, протягом минулої доби в АТО "режим тиші" було порушено 4 рази. Ніхто з українських військовослужбовців не постраждав.

Нагадаємо, за минулу добу, 5 лютого, бойовики 4 рази порушили перемир'я - ніхто із українських військовослужбовців не постраждав.
 

 

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06 02 2018 20:33
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