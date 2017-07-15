У районі, де було поранено Дейдея, в п’ятницю не стріляли

На Авдіївському напрямку в момент поранення депутата Євгена Дейдея не зафіксовано жодних обстрілів ані в районі "промзони", ані в житлових кварталах.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на військових, які фіксують обстріли, та прес-центр штабу АТО.

"14 липня в період до 21 години 30 хвилин жодних обстрілів в районі Авдіївки зафіксовано не було. Єдиний обстріл з крупнокаліберних кулеметів та стрілецької зброї розпочався о 21:30 по позиціях поблизу "промзони". Тобто обстрілів з мінометів та іншого важкого озброєння в цей час, тим більше зафіксовано не було", – повідомили військові, що фіксують обстріли.

Начальник прес-центру АТО В'ячеслав Петровський також повідомив, що вулиці Авдіївки не обстрілювались.

"14 липня за весь день обстрілів житлових кварталів Авдіївки не було", – зазначив він.

При цьому депутат Радикальної партії Ігор Мосійчук у своєму дописі на Facebook стверджує, що Дейдей був поранений міною. У попередніх дописах Мосійчук стверджував, що депутат був поранений у "промзоні" Авдіївки.

За інформацію видання, сам Дейдей стверджує, що інцидент стався з ним у районі Старої Авдіївки, що не є передовою лінією, однак туди дійсно долітають ворожі міни.



Фото: pravda.com.ua У такому випадку правоохоронні органи та штаб АТО завжди характеризують це як обстріл житлових кварталів міста, пише видання.

Як пояснила речниця поліції Донецької області Наталя Шиман, поліція намагається інформувати про обстріли і нанесення шкоди будинкам чи в разі жертв серед мирного населення.

"Ми завжди інформуємо про тяжкі наслідки обстрілів як то руйнування чи жертви серед мирного населення. У п’ятницю ми не фіксували суттєвих руйнувань в житлових кварталах", – сказала Шиман.

За інформацією видання, Дейдей приїхав в Авдіївку до полку "Київ". У п’ятницю близько 17 години він перебував на провулку Шкільному в Старій Авдіївці. Там він нібито і отримав поранення. Про час поранення інформація різниться: з 17:20 до 18:30.

За інформацією джерел видання, він стверджує, що почув вибух, а що далі з ним відбувалося, не знає. Він також не знає, хто доправив його в лікарню в Покровську. "Українська правда" намагалася додзвонитися до Дейдея, щоб від нього почути, що сталося, однак він не брав слухавку і не відповідав на смс.

Дейдей подзвонив у свій батальйон після 17 години і сказав, що отримав поранення, на місце приїхав автомобіль батальйону на якому була медсестра. Вона побачила пов'язку на його нозі. Після цього Дейдея доправили до військових лікарів в Авдіївці. Там йому надали першу медичну допомогу, зробили рентген та доправили його до лікарні у Покровську.

За інформацією джерел "Української правди", лікарі поставили Дейдею діагноз: вогнепальне осколкове наскрізне поранення м'яких тканин.

Видання також має фото ноги з пораненням Дейдея.



Фото: pravda.com.ua Нагадаємо, у п’ятницю ввечері, в останній робочий день сесії Мосійчук у своєму ФБ написав про поранення Дейдея. При цьому він написав, що Дейдею потрібна кров для переливання. Пізніше написав, що Дейдея доправляють гвинтокрилом у Дніпро.

Дейдей летів разом із двома військовими – один отримав поранення під Широкіним, інший – під час обстрілу Кам'янки.

Антикорупційні органи звинувачували Дейдея в тому, що він спробував приховати купівлю квартири і двох авто Audi Q7 за незрозуміло де взяті гроші. Для цього він оформив на дружину Інгу Дейдей "кредит", взятий в Ігоря Лінчевського, помічника свого однопартійця Дениса Дзензерського. За даними ГПУ, у період з 18 грудня 2014 до 26 грудня 2016 року Євген Дейдей набув у спільну сумісну власність з дружиною офіційно підтверджених активів на суму 6 133 690.95 грн., що у понад 4,2 рази перевищує сукупний дохід подружжя.

Крім того, стало відомо, що Дейдей неодноразово літав на приватних літаках разом із його колегою Денисом Дзензерським, помічник якого – Ігор Лінчевський - надавав кредити його родині.

Верховна Рада 11 липня не дала згоду на притягнення політика до кримінальної відповідальності.