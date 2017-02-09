У районі Ельбрусу через паводок застрягли понад 200 туристів
Унаслідок цього було пошкоджено газопостачання в шести населених пунктах, де проживають понад 5,5 тис. осіб. Припинено рух автотранспорту з 83 по 93 км федеральної автодороги, інформує МНС РФ.
"Станом на 9:00 (мск)... досі відрізано 5 населених пунктів, 10 туристських баз, а також 49 піших туристичних груп. Здійснюються роботи з відновлення газопостачання в 6 населених пунктах і розчищення пошкоджених ділянок федеральної автодороги А-158 "Прохолодний – Баксан – Ельбрус", - підкреслюється в повідомленні.
Як уточнили у відомстві "Інтерфакс", наразі на Ельбрусі в Кабардино-Балкарії залишаються понад 200 туристів, серед яких 66 іноземців.
"На туристичному маршруті гори Ельбрус залишається 41 тургруппа, в їхньому складі 208 осіб, у тому числі 66 іноземних громадян", - сказали в прес-службі МНС РФ.
Туристів, які побажали залишити Приельбрусся, евакуюють трьома вертольотами Мі-8. "Вертоліт Мі-8 МНС Росії вранці забрав 16 осіб", - додали в МНС.
Нагадаємо, що на горі Ельбрус на висоті 5300 над рівнем моря українська альпіністка зірвалася і впала в ущелину.
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