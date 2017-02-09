Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

У районі Ельбрусу через паводок застрягли понад 200 туристів

Туристів, які побажали залишити Приельбрусся, евакуюють трьома вертольотами Мі-8
Через дощі в двох кілометрах від населеного пункту Ельбрус (Російська Федерація) зі схилу ущелини Адил-Су зійшов сель на федеральну трасу А-158, пошкодивши вісім ділянок дорожнього полотна та газопровід.
У районі Ельбрусу через паводок застрягли понад 200 туристів Фото: ТАСС

Унаслідок цього було пошкоджено газопостачання в шести населених пунктах, де проживають понад 5,5 тис. осіб. Припинено рух автотранспорту з 83 по 93 км федеральної автодороги, інформує МНС РФ.

"Станом на 9:00 (мск)... досі відрізано 5 населених пунктів, 10 туристських баз, а також 49 піших туристичних груп. Здійснюються роботи з відновлення газопостачання в 6 населених пунктах і розчищення пошкоджених ділянок федеральної автодороги А-158 "Прохолодний – Баксан – Ельбрус", - підкреслюється в повідомленні.

Як уточнили у відомстві "Інтерфакс", наразі на Ельбрусі в Кабардино-Балкарії залишаються понад 200 туристів, серед яких 66 іноземців.

"На туристичному маршруті гори Ельбрус залишається 41 тургруппа, в їхньому складі 208 осіб, у тому числі 66 іноземних громадян", - сказали в прес-службі МНС РФ.

Туристів, які побажали залишити Приельбрусся, евакуюють трьома вертольотами Мі-8. "Вертоліт Мі-8 МНС Росії вранці забрав 16 осіб", - додали в МНС.

Нагадаємо, що на горі Ельбрус на висоті 5300 над рівнем моря українська альпіністка зірвалася і впала в ущелину.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

02 09 2017 15:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Відень за два дні: лайфхак для бюджетних туристів

Відень за два дні: лайфхак для бюджетних туристів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.