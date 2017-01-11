У районі Мар'їнки загинув офіцер Нацгвардії
"1 листопада близько 11:30 під час виконання бойового завдання в районі Мар'їнки в результаті підриву на міні (за попередніми даними) майор Сергій Сиротенко отримав поранення, не сумісні з життям. Ще один військовослужбовець за контрактом отримав осколкове поранення - зараз йому надають медичну допомогу", - повідомляє прес-служба НГУ у Facebook.
Сиротенка призвали за мобілізацією в лютому 2015 року. З червня 2016 року він продовжив службу за контрактом. У загиблого залишилися дружина і двоє дітей.
Командування та особовий склад Нацгвардії висловлює щирі співчуття близьким героя.
Нагадаємо, що 31 жовтня в бою під Донецьким аеропортом загинув боєць 42-го батальйону 57-ї мотопіхотної бригади Георгій Сарелідзе, позивний "Гюрза-2" - один з гідних воїнів-добровольців, які захищали Україну.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Трагедія в Харкові: з'явилося відео моменту ДТП
- ФОТО У Великобританії зафіксували червоний місяць та сонце через потужний ураган, - ФОТОрепортаж
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа