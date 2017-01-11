У районі Мар'їнки загинув офіцер Нацгвардії

У зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі загинув офіцер Національної гвардії Сергій Сиротенко.

"1 листопада близько 11:30 під час виконання бойового завдання в районі Мар'їнки в результаті підриву на міні (за попередніми даними) майор Сергій Сиротенко отримав поранення, не сумісні з життям. Ще один військовослужбовець за контрактом отримав осколкове поранення - зараз йому надають медичну допомогу", - повідомляє прес-служба НГУ у Facebook.

Сиротенка призвали за мобілізацією в лютому 2015 року. З червня 2016 року він продовжив службу за контрактом. У загиблого залишилися дружина і двоє дітей.

Командування та особовий склад Нацгвардії висловлює щирі співчуття близьким героя.

Нагадаємо, що 31 жовтня в бою під Донецьким аеропортом загинув боєць 42-го батальйону 57-ї мотопіхотної бригади Георгій Сарелідзе, позивний "Гюрза-2" - один з гідних воїнів-добровольців, які захищали Україну.