У районі Водяного відбулося бойове зіткнення, один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення

Бойовики вранці 23 грудня в районі населеного пункту Водяне Донецької області спробували атакувати сили АТО.

"До спостережного пункту українських військовослужбовців підступила ворожа група в кількості 8 чоловік і відкрила вогонь у бік українських бійців. Бійці Збройних Сил України відкрили вогонь у відповідь, після чого супротивник відступив", - повідомляє прес-служба Міноборони.

В результаті один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення, втрат немає.

Відзначимо, що сьогодні координатор проекту "СтопТерор" Степан Кабакаєв повідомив про трьох українських військовослужбовців, які потрапили в полон під час боїв на Світлодарській дузі, убили.

Додамо, що за добу бойовики відкривали вогонь 22 рази, зосередивши вогонь в основному на донецькому напрямку.

Нагадаємо, вчора, 22 листопада російсько-окупаційні війська теж зосередили майже весь вогонь на донецькому напрямку. У зоні проведення антитерористичної операції станом на 18:00 було зафіксовано 15 обстрілів позицій українських військових з боку незаконних збройних формувань.

За три дні загострення конфлікту на Світлодарській дузі українська сторона робила 119 запитів на припинення вогню.