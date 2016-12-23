У районі Водяного відбулося бойове зіткнення, один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення
"До спостережного пункту українських військовослужбовців підступила ворожа група в кількості 8 чоловік і відкрила вогонь у бік українських бійців. Бійці Збройних Сил України відкрили вогонь у відповідь, після чого супротивник відступив", - повідомляє прес-служба Міноборони.
В результаті один військовослужбовець ЗСУ отримав поранення, втрат немає.
Відзначимо, що сьогодні координатор проекту "СтопТерор" Степан Кабакаєв повідомив про трьох українських військовослужбовців, які потрапили в полон під час боїв на Світлодарській дузі, убили.
Додамо, що за добу бойовики відкривали вогонь 22 рази, зосередивши вогонь в основному на донецькому напрямку.
Нагадаємо, вчора, 22 листопада російсько-окупаційні війська теж зосередили майже весь вогонь на донецькому напрямку. У зоні проведення антитерористичної операції станом на 18:00 було зафіксовано 15 обстрілів позицій українських військових з боку незаконних збройних формувань.
За три дні загострення конфлікту на Світлодарській дузі українська сторона робила 119 запитів на припинення вогню.
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